사진 = '오늘의주우재' 유튜브 채널 캡처

데뷔 전 쇼핑몰을 운영하며 월 매출 3000만원을 달성했다는 방송인 주우재가 다양한 고민을 듣고 해결책을 제시했다.모델 겸 방송인 주우재의 자체 콘텐츠 '오늘의주우재' 유튜브 채널에서는 '다들 별의별 고민이 많구나..하지만 난 다 들어주겠슴! ISTP 주우재의 고민상담소'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 주우재는 구독자들의 다양한 고민을 듣는 시간을 가졌다. 사연자는 "자기 PR 시대 속에서 저는 늘 겁이 나기도 하고 막막해하며 고민이 많다"며 "어떻게 하면 좋을지 꿀팁을 알려주시라"고 했다.이에 주우재는 "이건 꿀팁이랄 게 없고 부딪혀서 경험치가 쌓여야만 한다"며 "이거는 진자 어쩔 수가 없는 게 저도 진짜 내향인이고 내향인 끝판왕이었다"고 회상했다. 이어 "예전에 학교 다닐 때 지금 생각하면 버스 하차벨 누르는거 그것도 힘들어 했다"며 "겨우겨우 눌허서 이렇게 내리고 했던 것 같다"고 말했다.주우재는 "제가 그정도로 내향인인데 정말 힘들었던 것 같다"며 "제가 조금 더 위축이 되지 않고 아 별일이 일어나지 않는구나 생각해야 하는데 그렇다고 막 나낸다는 게 아니라 내가 위축되지 않았을 때도 '생각보다 별일 아니네'이렇게 생각하고 별일이 일어나지 않는다는 것을 느끼려면 경험밖에 없다"고 조언했다.이어 주우재는 다음 사연을 소개했다. 사연자는 "T라는 핑계로 막말하는 친구랑 끊어낼 수 없는 상황이라면 어떻게 대처해야 상처를 안받냐"고 했다. 주우재는 "저한테도 그러시는 분들이 있는데 제가 막 방송에서 가끔 울고 이러니까 'T인 척 하려고 더 건조한 척 하는 거아니냐'고 하더라"며 "말도 되게 막 현실적인 척 한다고 그런 사람도 있는데 저는 제가 느끼는 대로 이야기를 안 하면 알러지가 나는 성격이라 그런 거다"고 했다.주우재는 "그래서 저는 그냥 보고 듣고 느끼는 대로 이야기를 해야만 뭔가 낯간지럽지가 않아서 그냥 가짜를 하면 그래서 아예 예능 같은 데서도 꽁트를 하는 상황에 그냥 꽁트를 하면 되는 데 대기실 카메라를 다 달아 놓고 누가 들어오면 처음 보는 척 하고 그 방송하면서도 이렇게 하면 저는 너무 가짜라서 몰입이 안 된다고 한다"며 "T코스프레 하는 사람은 따로 있고 그건 T에 대해 잘못 이해한거다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr