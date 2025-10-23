사진 = '광 gwang serise' 유튜브 채널 캡처

화사가 컴백을 앞두고 다이어트를 내려놓는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.카니의 자체 콘텐츠 '광 gwang serise' 유튜브 채널에서는 '협박 플러팅 그 후 (화사 신곡 안무 by.카니)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 카니와 화사는 간장게장을 먹으러 왔다. 화사는 과거 MBC '나혼자산다'에서 간장게장과 김부각 먹방을 선보인 바 있다. 당시 '먹방여신' 답게 화사의 간장게장 먹방은 신드롬을 일으켰고 많은 사랑을 받았다.영롱한 간장게장의 자태를 본 화사는 탄성을 내질렀다. 카니는 "화사 간장게장 먹방 영상 진짜 많이 봤다"고 했다. 화사는 "제가 원래는 진짜 너무 사랑하는데 지금 아직 뮤비를 안 찍었다"며 "뮤비가 지금 한 3~4일 남았는데 그래서 식단을 엄청 빡세게 하고 있다"고 말했다.그러더니 화사는 "그래서 오늘 이거를 요만한 한 입은 아니어도 된다"고 하면서 웃었다. 카니는 "요즘 다이어트 하냐"고 물었다. 이에 화사는 "진짜 열심히 하고 있다"며 "본격적으로 시작한 지는 한 달밖에 안 됐는데 무대에서 춤 자체를 좀 빡세게 힘을 많이 주고 하는 편이다 보니까 마른 상태는 제가 못 하겠더라"고 했다.이어 화사는 "마르면 힘이 원래대로 안 나오는 느낌인데 그래서 항상 근육량을 최대한 늘리려고 많이 하고 어느정도 살이 있어야 춤이 쫀득쫀득 하잖냐"고 했다. 그러면서도 "근데 이번엔 발랃고 이별곡이기도 하니까 내가 안 해봤던 몸매를 한 번 가져보자 했는데 그게 바로 되게 여리여리한 몸이다"며 "제가 그런 몸매를 한번도 가져본 적이 없어서 이번에 한번 도전해 보자 해서 식단을 굉장히 빡세게 했다"고 밝혔다.카니는 "처음 봤을 때 엄청 여리여리해서 깜짝 놀랐다"며 "어떤 다이어트를 하고 있냐"고 했다. 이에 화사는 식단을 물론 운동법도 바꿨다며 예전엔 근육량을 늘리기 위한 운동이었다면 지금은 러닝을 한다고 밝혔다. 이어 본격적인 간장게장 먹방이 시작됐다. 맛있게 게장을 먹던 카니를 부러운 눈빛으로 바라보던 화사는 결국 "나도 한 입만 먹어볼까 일단 간장게장은 몇년 만인 것 같다"고 하며 한 입 먹었다.간장게장을 입에 넣은 화사는 결국 눈이 번쩍 뜨더니 무아지경으로 먹방을 펼쳤다. 이후 밥 비벼 먹을 게딱지에도 참기름까지 둘러 야무지게 먹기 시작했다. 옆에서 카니는 "오늘은 치팅데이라 괜찮다"고 말해 웃음을 자아냈다.앞서 지난 2023년 화사는 12세 연상 사업가와 5년째 교제 중이라는 열애설이 불거졌을 때 소속사 측에서 "사생활 확인 불가"라며 침묵을 지켰다.한편 화사는 지난 10월 15일 신곡 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’로 컴백했다. 화사는 직접 작사, 작곡에 참여해 곡의 완성도를 높였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr