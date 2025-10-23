이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

서울대 나민애 교수가 공부 방법에 대해 이야기했다.23일 방송된 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 시인 나태주의 딸이자 서울대학교 학생들에게 글 쓰는 법을 가르치고 있는 나민애 교수가 출연했다.이날 방송에서 나 교수는 19년째 서울대에서 강의를 하고 있다며 서울대 학생들의 특징을 밝혔다. 그는 "서울대생들은 어려운 책을 줘도 읽기를 두려워하지 않는다"며 공부 소유욕이 있다고 말했다.이어 나 교수는 '공부머리는 유전이냐'는 질문에 "아빠가 전국 17등, 내가 50등이었다. 둘이 결혼했으니 평균적으로 자녀가 전국 30등은 할 줄 알았지만, 전혀 아니다. 공부 머리가 없다. 속이 까맣게 탄다"고 털어놨다.나만의 공부법에 대해 나 교수는 "어떤 순간이 온다. 공부로 칭찬을 받아봐야 한다. 우리 엄마가 우울증이 심해서 항상 무기력했다. 유일하게 엄마가 웃을 때가 내가 1등할 때였다"며 공부를 해야만 하는 어떤 계기가 있어야 한다고 밝혔다.또 "문제집을 사달라고 하기 미안해서 친구 문제집 빌려서 정답만 옮겨 적고 다시 돌려주고 그랬다"며 "집에 항상 아버지(나태주 시인) 덕분에 책이 많았다. 아버지가 늘 책을 읽고 계셨고, 밥을 먹으려고 하면 책을 치워야했다"며 책을 가까이했던 것이 공부 비결이라 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr