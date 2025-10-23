사진=가수 에일리 유튜브

가수 에일리가 2세 준비를 위해 근황을 공개했다.지난 22일 에일리의 개인 유튜브 채널에는 '기적이 찾아오길 바라며.. 최상의 몸상태를 위한 관리 시작'이라는 제목의 영상이 게시됐다.에일리는 영상 소개글을 통해 "최근 임신 준비를 하면서 제 일상에 많은 변화가 생겼어요. 생각보다 쉽지 않은 과정이라 걱정도 많지만, 하루하루 꾸준히 운동하고 식단을 관리하면서 잘 이겨내고 있습니다"라며 "아직은 자연임신을 기대하고 있지만, 필요하다면 시험관 시술도 준비해야 할 수도 있을 것 같아요. 이 과정을 먼저 겪어보신 선배님들의 조언이나 경험담을 댓글로 남겨주시면 정말 큰 도움이 될 것 같아요"라고 말했다.영상에서 에일리와 남편 최시훈은 식단 조절과 운동을 병행하며 체중 관리를 이어갔다. 최시훈은 "아기가 생각보다 정말 안 생기더라. 아내와 내가 둘 다 젊고 건강하니까 마음만 먹으면 바로 생길 줄 알았다. 이번 달 마지막으로 자연임신을 도전한다. 노력해보고 이번 달에도 안 되면 시험관 시술을 할 생각이다. 요즘 아내가 임신 계획 관련 영상을 많이 보고 있다. 아까도 보면서 울더라"고 말했다.이에 에일리는 "나처럼 자연임신이 어려운 사람들의 영상을 보니까 너무 공감이 됐다. 생각만 해도 울컥하더라"고 밝혔다. 이어 "데뷔하고 제대로 쉰 적이 없다. 너무 내 자신을 혹사시키며 일한 것 같아 속상하고 남편에게도 미안하다"고 전하며 눈물을 흘렸다.최시훈은 "같이 노력하면 충분히 이겨낼 수 있다. 내가 옆에서 자기 많이 챙겨주겠다"고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr