가수 신지가 결혼을 앞두고 문원과 함께 새 포르쉐를 공개했다.22일 신지의 채널 '어떠신지?!?'에는 "15년간 애증이 담긴 포르쉐 팔고 새 차를 구입했습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 신지는 문원과 함께 새 차를 찾으러 서비스센터로 향했다. 그는 "안전을 위해서 큰맘 먹고 중고로 포르쉐를 뽑게 됐다"고 밝혔다.새 차를 소개한 신지는 "예쁘긴 예쁘지?"며 만족스러워했고, 문원도 "새 차라서 좋고 (신지가) 애지중지하게 탄 차였다. 마음이 오묘하기도 하고 앞으로 이 차가 신지 씨를 잘 지켜줬으면 좋겠다. 고사도 지내야된다"고 전했다.신지가 이전 차에 대한 각별한 애정을 드러내자 문원은 "(이전 차에 대해) 생명을 구해준 차 아니냐"고 물었고, 이에 신지는 "부모님 댁에 가고 있는 고속도로에서 사고가 났었다. 승용차였다면 얼굴을 다쳤을 수도 있다"며 당시 위급했던 상황을 떠올렸다.두 사람은 새 자동차의 안전을 기원하며 고사를 지냈다. 신지는 "좋은 일 많이 생기게 해주세요"라며 새 차에 대한 기대감을 드러냈다.한편, 신지는 지난달 7세 연하의 가수 문원과 내년 상반기 결혼 소식을 발표해 많은 축하를 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr