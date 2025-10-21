TV텐 바로가기
배우 한소흭가 21 오후 서울 삼청동에서 열린 부쉐론 2025 까르뜨 블랑슈(carte blanche) 하이 쥬얼리 컬렉션 '임퍼머넌스(Impermanence)' 이벤트 행사에 참석했다.
한소희, 감탄을 부르는 미모 [TV10]
