'태국 재벌♥' 신주아, 입 열었다 "일이니까 남편도 이해해" ('부부스캔들')

2014년 태국 유명 페인트 회사를 운영하는 재벌 2세 사업가인 쿤 사라웃 라차나쿨과 결혼한 배우 신주아가 새 드라마에 임하는 각오를 밝혔다.21일 서울 가든호텔에서 베리미디어 콘텐츠 사업 설명회 및 '부부스캔들 시즌3'의 제작발표회가 진행됐다. '부부스캔들 시즌3'는 벼랑 끝에 선 대한민국 부부들의 기가 막힌 사연들을 바탕으로, 드라마보다 더 드라마 같은 현실 부부의 이야기를 각색한 '마라맛 드라마'다. 이번 제작발표회에는 '부부스캔들 시즌3'의 '판도라의 비밀' 편 출연 배우 강세정, 강은탁, 신주아 그리고 '금지된 유혹' 편 오아희, 주희중, 김예진이 참석했다.강세정은 '판도라의 비밀'에서 완벽주의 성향의 번역가 이선영 역할을 맡았다. 오랜만에 작품 출연인 강세정은 "미혼으로서 부부의 일을 다루는 것에 호기심을 많이 느꼈고, 도전 의식을 느꼈다"며 출연 소감을 전했다. 또 "촬영을 하며 '이런 일도 있구나'라는 생각이 들었지만 아직까지는 결혼에 대해 긍정적"이라고 밝히기도 했다.검사 출신 변호사이자 이선영의 남편으로 출연하는 강은탁은 지금까지 맡았던 선한 이미지를 벗고 놀랄 만한 캐릭터 변신을 했다. 이에 대해 "배우 인생에서 캐릭터 변화의 전환점인 것 같다는 생각을 했다"고 출연 이유를 밝히며, "주부들에게 미움받을 각오는 했다. 길에서 돌 맞기 딱 좋다. 최대한 밖을 안 다닐려고 한다"며 각오를 전했다.도예가이자 자유로운 영혼 박미나 역할의 신주아는 "결혼 후 공백기도 있었고 해외에 살다 보니 연기에 목마름이 있었다. 시나리오를 보는 순간 '올 것이 왔다' 싶었다"며 설레는 마음을 드러냈다. 애정씬에 대해 집에서 반대는 없었냐는 질문에 "일이니까 남편도 이해한다. 하지만 시청은 따로 할 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다. 또 신주아는 "사실 결혼은 환상과 환장의 세계"라는 명언을 남기기도 했다.오랜만에 드라마 출연인 김정훈에 대한 관심도 뜨거웠다. 박지혜 작가는 김정훈 캐스팅에 대해 "김정훈 배우도 그동안 했던 것 이외에 색다른 모습을 보여주고 싶어하는 갈망이 있었다. 극에 도움이 될 거라는 생각에 캐스팅이 진행됐다"고 설명했다. 강은탁은 김정훈에 대해 "찰떡같은 캐릭터를 맡은 것 같다. 같은 팀으로서 많이 기대하고 있다"고 덧붙였다.섹스리스 쇼윈도 부부로 열연하는 강세정, 강은탁의 부부 연기 호흡에 대한 질문도 이어졌다. 강세정은 강은탁에 대해 "같은 작품은 처음이다. 실제로 만나보니 굉장히 성실하고 열심히하는 모습이 멋졌다. 극중에서는 얄밉고 사랑받기 힘든 캐릭터지만, 평소 성격은 남자답고 털털하다"고 말했다.강은탁 역시 강세정에 대해 "극중 인물은 빈틈 없고 지적인 캐릭터지만, 실제 모습은 허당미 넘치고 러블리한 모습이 많다"며 서로에 대한 애정을 드러냈다. 마지막으로 강은탁은 "저희 드라마는 지금까지 나왔던 흔한 치정드라마들과는 다르다. 기대를 갖고 따뜻한 마음으로 즐겨주셨으면 좋겠다"고 당부했다.'금지된 유혹' 박세진 PD는 "예전에는 '막장'이라는 장르가 단순히 자극적인 내용을 지칭하는 부정적 뉘앙스였지만, 이제는 하나의 확실한 장르로 자리 잡았다"며 "시즌1부터 시즌3까지 꾸준히 이어져 온 만큼, 그만큼의 소구력과 기대가 입증된 작품이라 생각한다. 많은 관심과 시청 부탁드린다"고 당부했다.예능 '나는 SOLO' 3기 '정숙'에서 연기자로 변신해 시선을 강탈한 김예진은 "'금지된 유혹'은 반전에 반전을 거듭한다. 실제 있었던 일이라고 믿기 어려울 정도로 순화시킨 게 그 정도이니, 도파민은 확실히 분출될 것"이라며 강한 자신감을 보였다. 주희중은 "깻잎 논쟁처럼 선택의 재미가 있는 작품이다. 부부가 함께 보시면 더 흥미롭게 즐기실 수 있을 것"이라고 덧붙였다.10월 22일 수요일 밤 10시 '금지된 유혹', 10월 24일 금요일 밤 10시 '판도라의 비밀'이 베리미디어 GTV에서 첫 방송된다. '부부스캔들 시즌3'는 StoryTV와 다문화TV에서 재방송으로도 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr