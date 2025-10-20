사진=텐아시아DB

사진=유튜브 채널 캡처

가수 장민호의 신규 유튜브 채널 '장하다 장민호' 채널이 티저 영상 업로드 직후 채널이 돌연 삭제되었다.'장하다 장민호' 유튜브 채널 (제작 솔로몬코드) 제작진은 15일 "오늘 새벽에 아무 이유 없이 채널이 갑자기 삭제되는 일이 있었다, 오전에 다시 복구됐지만 재차 삭제됐다"라고 전했다.제작사는 즉시 상황을 확인하고 구글 측에 여러 차례 이의신청을 제출했으나 현재까지도 어떠한 답변도 받지 못하고 있는 상태다.채널 시작을 알리는 티저 영상이 한 편 업로드 되었는데 불구하고 채널이 삭제된 경위는 현재 알 수 없는 상황이며 16일 오전에 있었던 유튜브 시스템 오류와 관련이 있는지 추후 지켜봐야 한다.최근 리듬체조 선수 출신 손연재와 배우 김성은도 유튜브 채널이 커뮤니티 가이드 위반을 이유로 삭제됐지만 바로 복구됐다. 새롭게 시작한 장민호의 유튜브 채널 복구 여부를 두고 팬들 사이에서도 문의가 빗발치고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr