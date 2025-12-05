사진=텐아시아DB

문정희, 박솔미, 박효주 20년지기 절친 여배우 3인이 뭉친다.5일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 문정희가 20년 지기 절친 박솔미와 박효주를 초대한다. 편셰프 첫 등장부터 전국 각지의 건강하고 맛 좋은 식재료들을 직접 구입하는 고급 정보를 공개하며 '산지직송 문길동'이라는 별명을 얻은 문정희가 과연 절친들에게 어떤 산지직송 요리들을 선보일지 기대된다.VCR 속 문정희는 아침부터 오일장을 다녀오는 등 손님 초대 요리를 위해 분주하게 움직였다. 잠시 후 문정희의 절친, 배우 박솔미와 박효주가 등장했다. 문정희는 두 사람을 반갑게 맞이하자마자, 곧바로 두 사람에게 "만두를 빚는 게 우리 집 룰이야"라며 만두 빚기 미션을 줘 눈길을 끌었다. 박솔미와 박효주는 당황하면서도 이내 만두 빚기에 몰두해 웃음을 자아냈다.절친 3인방은 푸짐하게 차려진 메뉴들은 폭풍 흡입하며 화기애애한 시간을 보냈다. 특히 편셰프 선배 박솔미는 문정희의 수육에 엄지를 번쩍 세우기도. 과연 20년지기 절친 박솔미, 박효주를 사로잡은 문정희의 특급 요리는 무엇일지 주목된다.3인방의 수다 파티도 시작됐다. 그중 문정희와 박솔미는 서로의 인생 첫 영화를 함께한 사이라고. 두 사람은 2004년 영화 '바람의 전설'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 한재석과 결혼한 박솔미는 "난 언니(문정희)가 날라리인 줄 알았다"라고, 심상치 않았던 문정희의 첫인상을 회상했다. 반면 박효주는 "나는 언니(문정희)가 너무 모범생 같았어"라고 정반대의 반응을 보였다고. 그들이 문정희의 첫인상을 극과 극으로 느낀 이유는 무엇인지, 어디서도 들을 수 없는 여배우 3인방의 화끈한 수다는 '편스토랑' 본 방송에서 확인할 수 있다.2025년 마지막 출시 메뉴가 공개된다 이번 메뉴는 '편스토랑' 최초로 프랜차이즈 고기 브랜드와 함께 콜라보로 출시된다. 장민호, 김강우, 문정희 중 누가, 어떤 고기 메뉴로 우승 및 출시의 영광을 차지할 것인지, 그 대결의 결과는 12월 5일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr