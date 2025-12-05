사진=텐아시아DB

2009년 데뷔한 배우 지승현이 '역사스페셜-시간여행자'에서 프리젠터로 나선다.5일 서울 영등포구 KBS 본관에서 KBS 1TV '역사스페셜-시간여행자'(이하 '역사스페셜') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 나원식 CP와 배우 지승현이 참석했다. '역사스페셜'은 역사의 거대한 물줄기를 바꾼 결정적 순간들로 시청자를 초대하며, 과거의 진실을 직접 체험할 수 있는 새로운 형태의 시간 여행 다큐멘터리다.프리젠터를 맡은 지승현은 "'역사스페셜'이라는 이름이 주는 무게감이 있었다. 그래서 처음 섭외받고 '내가 이걸 할 수 있을까'라는 생각이 들었다. 그래도 프로그램 취지가 너무 좋고, 좋은 기회를 주셨다는 것에 감사해서 함께하게 됐다"고 말했다이어 그는 "'역사스페셜은' 삶의 지혜와 교훈을 얻을 수 있는 역사와 재미, 시간여행 콘셉트를 더한 프로그램이다. 때문에 어렵지 않게끔 여러 이야기를 풀어낸다. 시청자들에게 최대한 쉽게 다가가려고 노력했으니 많은 관심 부탁드린다"고 당부했다.'역사스페셜'은 오는 7일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr