사진제공=각 소속사

배우 송중기·변우석·안효섭이 '제40회 골든디스크어워즈' 시상자로 나서며 축제의 열기를 더한다.20일 '골든디스크어워즈'의 주최·주관사 HLL은 "송중기·변우석·안효섭이 2026년 1월 10일 타이베이 돔(TAIPEI DOME)에서 열리는 '제40회 골든디스크어워즈' 무대에 올라 시상자로 활약한다"라고 밝혔다.K팝을 대표하는 음악 축제 '골든디스크어워즈'를 위해 한국 영화와 한국 드라마를 빛내온 글로벌 스타 3인이 한 자리에 모인다. 지난 한 해 가장 사랑받은 K팝 아티스트들과 세 배우가 함께하며, K콘텐츠의 현 위상을 확인하는 무대가 완성될 예정이다.JTBC 드라마 '마이 유스'를 통해 오랜만에 따뜻하고 아름다운 감성 로맨스를 선보였던 송중기는 K콘텐츠의 흐름을 주도하고 있는 배우다. 이번 시상식 무대에서는 '마이 유스'에서와는 다른 모습으로 화려한 축제의 피날레를 장식한다. 특히 2023년 태국 방콕에서 열린 '제37회 골든디스크어워즈'에 시상자로 참석해 "K팝의 저력이 실감난다"고 말했던 송중기는 3년 만에 다시 글로벌 팬들과 만나 더욱 의미가 깊다. 해외의 큰 무대에서도 존재감을 입증한 그가 이번 시상식에서도 특급 시상자로서 다시 한 번 빛을 발할 전망이다.변우석은 K팝과 깊은 인연을 이어가고 있다. 2024년 신드롬을 일으킨 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 직접 불렀던 노래 '소나기'로 1억 스트리밍 돌파라는 놀라운 기록을 세웠고, 국내외 다양한 무대에서 직접 선보인 라이브 무대로 호평을 끌어냈다. 이처럼 국내뿐 아니라 전 세계 팬들에게 음악적 재능을 인정받은 그는 이번 시상식에서 K팝 팬덤과 교류하는 특별한 행보를 보여줄 계획이다. MBC 드라마 '21세기 대군부인'과 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 등 정신없이 바쁜 차기작 준비 일정을 소화하고 있는 사이에 '골든디스크어워즈'의 러브콜에 응했다.한국 로맨틱 코미디를 대표하는 배우로 성장했으며, 이제는 사자보이즈의 리더로 전 세계를 정복한 안효섭도 40주년 '골든디스크어워즈'에 출격한다. 2022년 이후 4년 만에 다시 무대에 올라 더욱 반갑다. 특히 안효섭은 최근 넷플릭스 최초로 누적 시청수 3억뷰를 돌파한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 흥행 주역으로, 가장 주목받는 글로벌 배우로서 입지를 확고히 하고 있다. 이어 차기작 '오늘도 매진했습니다'로 또 한 번 로맨스 코미디 신드롬을 예고하고 있다. 다시 찾은 글로벌 음악 축제에서는 감미로운 목소리로 한 번, 빛나는 비주얼로 두 번 국내외 팬들의 혼문에 균열을 일으킬 예정이다.'골든디스크어워즈'는 한 해 동안 음악 팬들에게 큰 사랑을 받은 대한민국 대중 음악을 선정, 결산하는 무대다. 2026년 40주년이라는 기념비적인 해를 맞아, 타이베이 최대 규모의 공연장에서 더욱 웅장하고 특별한 시상식이 열린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr