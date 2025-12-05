텐아시아 DB

배우 손예진이 수준급 요리 실력을 공개했다.손예진은 4일 자신의 부계정에 "틈틈이 요리. 너무 추워요. 따뜻하게 입고 다니세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 올렸다. 게시물에는 손예진이 직접 만든 음식들이 담겼다.오븐 속에서 치즈가 부풀어 오르며 노릇하게 익어가는 요리가 먼저 시선을 끌었다. 뜨거운 김이 피어오르고 표면에 윤기가 번지며 완성도 높은 비주얼을 드러냈다. 손예진은 생선을 얇게 저미는 과정도 보여줬다. 하얀 생선살 위에 주황빛과 검은빛 토핑을 올려 색감 대비를 강조했고 깔끔한 플레이팅을 마무리했다. 소고기와 계란, 단무지 등을 듬뿍 넣은 김밥도 한 접시 완성했다. 고소한 참깨를 뿌려 풍성한 모습을 더했다.해당 게시글에는 국내외 네티즌들의 반응이 이어졌다. 전 세계 팬들이 손예진을 '칭찬 감옥'에 넣고 있다며 놀라움을 드러내는 댓글도 달렸다.손예진은 최근 영화 '어쩔수가없다' 개봉에 맞춰 홍보 활동을 이어가고 있다. 각종 시상식 스케줄도 소화하는 중이다. 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 공개를 앞두고 있으며 현재 '버라이어티' 촬영에 임하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr