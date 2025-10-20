사진 = 피나클엔터테인먼트

'B:MY BOYZ' 데뷔 그룹 YUHZ(유어즈)가 일본에서 첫 팬콘을 성료했다.YUHZ(유어즈, 효·연태·재일·보현·카이·준성·세찬·하루토)는 지난 18일 일본 도쿄 Zepp Haneda(제프 하네다)에서 2회에 걸쳐 첫 공식 팬콘 'YUHZ Fan-Con in Japan 2025 : YoUr HertZ(유어즈 팬콘 인 재팬 2025 : 유어 헤르츠)'를 성공적으로 개최했다.SBS 'B:MY BOYZ'(이하 '비 마이 보이즈')를 통해 탄생한 YUHZ(유어즈)는 이날 완전체로는 처음 일본 팬들과 직접 만나 다양한 무대와 토크를 선보였다. 오디션 때보다 한층 성장한 YUHZ(유어즈)의 실력, 비주얼, 케미스트리가 현지 관객들을 사로잡았다.먼저 '비스듬히' 무대와 함께 등장한 YUHZ(유어즈)는 'KNOCKIN' ON HEAVEN(노킹 온 헤븐)', 'Keep Running(킵 러닝)', 'Be My Boyz(비 마이 보이즈)' 등 '비 마이 보이즈'에서 선보인 신곡들을 YUHZ(유어즈) 8인 버전으로 선보였다.또한, 풋풋한 첫 인사와 소감을 전하고, 다양한 게임을 진행하며 팬들과 알아가는 시간을 가졌다. 특히 국내 오디션 프로그램 사상 첫 일본인 1위의 주인공인 효를 비롯해 카이, 하루토 등 일본인 멤버들은 "너무 기쁘다"라며 금의환향의 소감을 밝혔다.YUHZ(유어즈)는 이번 공연명이기도 한 'Your Hertz(유어 헤르츠)'의 약자로, 세상에 흩어진 파동이 모여, 너와 나를 연결하는 하나의 음악이 되겠다는 포부를 팀명에 담았다. 현재 공식 SNS 채널을 통해 다양한 콘텐츠를 공개하고 있다.일본 첫 팬콘을 성료한 YUHZ(유어즈)는 데뷔 준비와 함께 다양한 방식으로 소통을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr