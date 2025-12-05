/사진=크리스탈 신곡 뮤직비디오 캡처

그룹 f(x) 겸 배우 크리스탈이 첫 번째 솔로 싱글을 통해 파격적인 매력을 뽐냈다.5일 크리스탈 소속사 비스츠앤네이티브스(이하 BANA)는 이날 크리스탈 첫 번째 솔로 싱글 ‘Solitary’(솔리타리) 뮤직비디오가 공개됐다고 밝혔다.공개된 뮤직비디오에서 크리스탈은 침대 위에 누워 다채로운 퍼포먼스를 선보였다. 기존에 보기 어려웠던 파격적인 뮤직비디오 콘셉트가 시선을 사로잡았다.지난달 27일 발매된 크리스탈의 ‘Solitary’는 알앤비, 소울 장르의 음악으로, 싱글 CD에는 CD에서만 들을 수 있는 'Solitary’의 파티 리믹스도 수록되었다.크리스탈은 BANA 유튜브 채널을 통해 음반 제작기 ’CHARGING CRYSTALS’(차징 크리스탈스) 1화에서 런던과 제주 하우스오브레퓨즈를 오가며 진행된 작업 과정을 공개했다. 또, 샌프란시스코에서 진행된 세계적인 싱어송라이터 ‘Toro y Moi(토로 이 모아)’와의 음반 세션 등 솔로 음반 준비 과정을 최초 공개하기도 했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr