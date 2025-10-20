사진=와이예스엔터테인먼트, 켄버스 제공

감성 싱어송라이터 폴킴이 따뜻한 연말을 선사한다.폴킴은 오는 12월 서울 세종대학교 대양홀에서 ‘2025 PAUL KIM CONCERT-Pauliday(폴리데이)’를 펼친다. 12월 6~7일, 13~14일, 총 4회에 걸쳐 관객과 따뜻한 연말을 보낸다. 소속사 와이예스엔터테인먼트는 콘서트 공식 포스터를 공개했다.콘서트 타이틀 ‘Pauliday’는 폴킴과 홀리데이의 합성어로 특별한 하루를 의미한다. 폴킴과 관객이 음악으로 교감하며 한 해를 따뜻하게 마무리하자는 뜻이다. 그동안 발표해온 다양한 히트곡과 감성 발라드 그리고 이번 공연만을 위해 새롭게 선보일 무대도 준비한다.폴킴만의 메시지 전달력으로 때로는 설렘과, 때로는 위로를 선사하는 무대가 이어질 예정이다. 공연은 8세 이상 관람 가능하며, 예매는 NOL 티켓에서 단독진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr