사진=매니지먼트 런

아이돌 그룹 B1A4 출신 19991년생 배우 진영이 글로벌 코스메틱 브랜드의 새로운 얼굴로 발탁됐다. 그는 아이돌, 프로듀서, 배우로서 모든 분야에서 호평받고 있다.20일 오전, 매니지먼트 런은 "소속 배우 진영이 오는 크리스마스이브에 개봉을 앞둔 대만 오리지널 영화 '1977년, 그 해 그 사진'의 주역으로 활약한 데에 이어 대만의 코스메틱 브랜드 CHOOSYU(초슈)의 새로운 얼굴이 됐다. 올 한 해 국내외를 오가며 바쁜 행보를 이어 나가고 있는 진영과 CHOOSYU(초슈)가 만나 보여줄 글로벌 행보에 기대해도 좋다"고 전했다.진영의 모델 발탁 소식으로 화제가 된 글로벌 스킨케어 브랜드 CHOOSYU(초슈)는 'Choose You'라는 슬로건 아래, 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 고보습 스킨케어 브랜드로서 아시아는 물론 글로벌 시장의 확장을 앞두고 있다.이처럼 브랜드의 새로운 얼굴로 발탁된 진영은 극 중 다부지고 성숙한 모습과는 상반되는 반듯하고 깨끗한 이미지로 브랜드의 감성과 완벽한 시너지를 자랑해 더욱 눈길을 끌었다. 12월 24일에 대만 오리지널 영화 '1977년, 그 해 그 사진'의 개봉을 앞두고 본격 대만 현지 활동에 박차를 가하는 그는 글로벌 스킨케어 브랜드인 CHOOSYU(초슈)의 모델 발탁 소식까지 전하는 겹경사를 이뤄내며 남은 하반기에도 바쁜 일정을 소화할 예정이다.진영의 출연으로 이미 화제가 된 영화 '1977년, 그 해 그 사진'은 오는 12월 24일에 대만 현지 개봉을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr