사진= INB100

그룹 엑소 시우민이 새 싱글 'Overdrop'으로 컴백한다.소속사 INB100에 따르면 시우민은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'Overdrop'을 발매한다. 이번 신보는 지난 3월 미니 2집 'Interview X' 이후 약 7개월 만이다.'Overdrop'에는 동명 타이틀곡 'Overdrop'과 수록곡 'Fireflies'가 수록됐다. 타이틀곡은 곡의 흐름에 따라 고조되는 사운드가 돋보이는 팝 댄스곡으로, 닿을 듯 말 듯한 긴장감을 가사로 표현했다. 'Fireflies'는 반딧불이를 연상시키는 신스 사운드와 어반 R&B 감성이 어우러진 곡으로, 서정적인 멜로디와 시우민의 섬세한 보컬이 어우러졌다. 시우민은 두 곡을 통해 강렬함과 따스함을 오가며 음악적 스펙트럼을 넓혔다.함께 공개되는 'Overdrop' 뮤직비디오에는 짙어진 무드와 퍼포먼스가 담겼다. 앞서 공개된 콘셉트 포토와 티저를 통해 강렬한 분위기를 예고한 만큼, 이번 신곡에서도 시우민의 무대 에너지가 빛을 발할 전망이다.시우민의 디지털 싱글 'Overdrop'은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr