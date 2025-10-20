사진=이지혜 SNS

최근 안타까운 비보를 알린 방송인 이지혜가 기쁜 소식을 전했다.이지혜는 지난 19일 자신의 인스타그램을 통해 자신이 운영하고 있는 쇼핑몰이 떡집과 협업했다는 소식을 알렸다.이지혜는 협업하는 떡집이 '한국 3대 떡집'이라고 소개하며 "이번 행사를 통해 자신의 쇼핑몰이 많이 알려지도록 직접 판매에 참여했다"고 밝혔다.최근 본가에서 키우던 반려견이 무지개 다리를 건넜다는 소식을 알린 이지혜는 "개인적인 상황으로 마음이 어려운 부분도 있었지만 여러분들 만나 힘이 났다"며 "행사 마치고 아버지 걱정에 본가로 향해 유골함을 안고 다같이 눈물 흘리며 서로를 다독였다"고 전했다.앞서 이지혜는 지난달 24일 자신의 SNS를 통해 영국 브랜드와 손 잡은 소식을 밝혔다. 이지혜가 협업하게 됐다는 브랜드는 글로벌 슈즈 브랜드로, 삼성물산 패션부문이 9월부터 국내 사업을 시작한 회사다.이지혜는 지난해 10월, 자신이 활동했던 그룹의 샵 멤버 장석현과 패션 사업을 시작했음을 알렸었다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr