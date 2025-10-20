[종합] '조혜원♥' 이장우, 결혼 미뤘다…첫 눈에 반했다더니 "장모님께 허락" ('미우새')

사진=조혜원 SNS

이장우가 한 차례 결혼을 미뤘다고 밝혔다.지난 19일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 '미우새')에서는 윤시윤이 생일을 맞아 이장우, 정준하와 루프탑에서 생일 파티를 즐기는 모습이 담겼다.이장우는 오는 11월 23일 배우 조혜원과 결혼식을 올린다. 두 사람은 2018년 드라마 ‘하나뿐인 내 편’을 통해 연인 사이로 발전했다. 사회는 기안84, 축가는 사촌형인 환희가 부른다. 주례는 전현무가 맡는다.이장우는 앞서 '2023 MBC 방송연예대상'에서 최우수상 수상 소감으로 “결혼을 조금 미뤄야 할 것 같아. ‘나 혼자 산다’라는 프로그램 조금만 더 해도 될까? 너무 사랑한다”라고 말한 바 있다.이날 정준하는 이장우에게 “그런 결혼 반대 프러포즈가 어디 있냐”고 꾸짖었다. 윤시윤도 “제정신이냐”고 거들었다. 이에 이장우는 “원래 작년에 결혼하는 게 맞았다. 근데 장모님을 찾아뵙고 1년만 더 있다가 하겠다고 했다. 다행히 흔쾌히 허락해주셨다”고 밝혔다.이장우는 조혜원과 연인이 된 계기도 밝혔다. 그는 "조혜원이라는 단역 배우가 딱 오는데 빛이 나더라. 키가 174cm인데 힐 신으면 180cm가 넘는다. '저런 여자는 남친이 누굴까?' 싶더라"고 회상했다.이어 "내가 찔러나 봐야겠다 싶어서 바로 대시했다"며 "연락처를 물어보고 싶었는데, 단역이라 촬영하고 갔더라. SNS로 '저희 드라마 출연해 주셔서 감사하다. 밥 한 번 사고 싶은데 남자친구 있으시냐'고 물었다. 혹시 남자친구가 있는데 쓸데없는 짓 하면 안 되니까"라고 밝혔다.이틀 후 답장이 왔다는 이장우는 "날 이상한 사람으로 보고 가짜라고 생각했던 것 같다. '진짜 맞냐'고 하면서 '남자친구 없다'고 해서 바로 전화번호를 올렸다. 이후 남양주 카페 가서 밥을 먹었다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr