SM 신인 걸그룹 하츠투하츠가 광고계 러브콜이 이어지는 이유에 대한 생각을 밝혔다.하츠투하츠(Hearts2Hearts·카르멘, 지우, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온)는 20일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 미니앨범 'FOCUS'(포커스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.하츠투하츠는 '캐치! 티니핑', 국민은행 등 굵직한 브랜드 모델을 연이어 꿰찼다. 유하는 "감사하게도 많은 브랜드와 협업하고 있다. 각자의 개성이 뚜렷하면서도 다인조로서 8명이 하나로 모였을 때 나는 시너지를 좋게 봐주신 것 같다"고 밝혔다. 그는 "협업을 통해서 어린이들이나 게임, 애니메이션 팬 등 다양한 분들과 소통할 수 있어 영광이다. 앞으로 더 많은 브랜드들과 함께 해보고 싶다"고 덧붙였다.지우는 "'티니핑' 덕분에 우리는 모르더라도 우리 인형을 보고 귀엽다고 하는 아이들이 많더라. 그 기회로 우리를 찾아보게 되면서 사촌 동생이나 초등학교 친구들한테 알려지고 있다"라며 웃었다.하츠투하츠 첫 미니앨범 'FOCUS'는 지난 6월 발표한 싱글 'STYLE'(스타일)을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡으로 구성됐다. 타이틀 곡 'FOCUS'는 빈티지한 피아노 리프가 돋보이는 하우스 장르 기반의 노래다. 데뷔곡 'The Chase'(더 체이스)와 싱글 'STYLE'에 이어 또 한번 히트 메이커 KENZIE(켄지)가 작사에 참여했다.하츠투하츠의 첫 미니앨범 'FOCUS'는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr