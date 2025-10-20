/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=MBC ‘나 혼자 산다’

MBC ‘나 혼자 산다’가 2025년 10월 3주 주간 2049 시청률 전체 장르 통합 1위를 차지했다. 앞서 ‘태계일주4’ 제작발표회에서 "이번에는 유종의 미를 거둔 뿌듯한 마음이 들었다. 나는 마지막이다. 박수 칠 때 떠나는 게 멋지지 않나 싶다"고 밝힌 기안84가 슬럼프를 고백하는 장면에서 최고 시청률은 가구 6.5%까지 치솟았다.지난 17일 방송된 '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 기안84가 절친인 김충재와 침착맨을 찾아가 고민을 털어놓는 모습과 코드쿤스트가 ‘무계획 인간’에서 벗어나 ‘계획형 인간’으로 거듭나기 위해 노력하는 모습이 공개됐다.시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 ‘나 혼자 산다’의 핵심 2049 시청률은 2.9%(수도권 기준)로 금요일 전체 프로그램 중 1위를 차지한 것은 물론 지난 한 주간 방영된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다.최고의 1분은 기안84가 침착맨을 찾아가 고민을 이야기하는 장면이었다. 그림과 러닝 사이에서 방황하는 기안84의 모습에 침착맨은 그의 기상천외한 행위와 미술을 접목한 행위 예술을 제안하며 “발바닥에 물감 바르고 뛰어!”라고 ‘달리기 페인팅’이라는 해결책을 전해 폭소를 자아내며 최고 시청률은 가구 6.5%까지 치솟았다.기안84는 본업인 그림 작업이 마음처럼 풀리지 않아 고민에 빠진 모습을 보여줬다. 그는 방송, 러닝 등 이제는 삶의 일부가 된 다양한 활동으로 본업인 그림에 집중이 되지 않는다며 슬럼프를 고백했다. 기안84는 절친인 김충재와 침착맨을 만나 자신의 솔직한 고민과 이야기를 털어놓으며 진솔한 이야기로 많은 공감을 자아냈다.그런가 하면 코드쿤스트는 앨범 완성을 위해 ‘계획형 인간’의 하루를 보냈다. 코드쿤스트는 무려 10가지의 집안일을 시간대별로 정리해 실천에 나섰으나 점점 시간에 쫓기게 되고, 결국 순식간에 집안일이 쌓이면서 집 상태가 뒤죽박죽이 돼 웃음을 자아냈다. 이어 작업실로 향한 그는 연신 음악 작업에 몰입했고, “이날 세 곡을 끝냈다. 과거에는 시간을 정하지 않고 움직였다면 이제는 디테일하게 시간을 계획하고 움직인다”며 달라진 생활을 전했다.오는 24일(금) 방송에는 ‘나 혼자 산다’ 무지개 회원들이 총출동한 ‘제1회 순진무구 가을운동회’가 예고된 가운데, 폭우도 막지 못한 이들의 승부욕 넘치는 대결이 예상돼 기대를 끌어올렸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr