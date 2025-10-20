그룹 보이넥스트도어/사진=텐아시아 조준원 기사 @wizard333

그룹 보이넥스트도어 운학이 타이틀 곡 'Hollywood Action'(할리우드 액션) 뮤직비디오의 장면에 '소중한 꿈'과도 같은 장면이 있다고 언급했다.보이넥스트도어는 20일 오후 2시 서울 강서구 KBS 아레나에서 미니 5집 'The Action'(디 액션) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최하고 다양한 이야기를 나눴다.운학은 이날 "후반부 원테이크 신에서 저희가 무대 올라가서 상을 받는 장면이 있는데 올해 연말에 이 장면이 실제로 이뤄졌으면 좋겠다"고 했다. 이어 그는 "연말 시상식에서 상 받고 싶다. 그 많은 시상식에서 멋진 무대하고 슈트 차려입고 상 멋지게 한 번, 트로피 들어 올려보고 싶다"는 포부를 드러냈다.보이넥스트도어의 미니 5집 'The Action'은 성장을 향한 이들의 열망을 보여주는 앨범이다. 이번 앨범에는 꾸준히 곡 작업을 해온 명재현, 태산, 운학과 더불어 이한까지 크레딧에 이름을 올렸다. 타이틀 곡 'Hollywood Action'은 스윙 리듬(박자를 밀고 당기는 게 특징인 리듬)으로 돼 있는 곡이다. 그 외에도 'Live In Paris', 'JAM!', 'Bathroom', '있잖아'까지 5곡이 앨범에 수록돼 있다.한편, 보이넥스트도어의 미니 5집 'The Action'은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr