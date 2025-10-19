사진 = 장원영 인스타그램

아이브(IVE) 장원영이 여신을 방불케 하는 한복 자태를 뽐냈다.장원영은 자신의 인스타그램에 "2025 ㅊ ㅈ ㅃㅈㅅㅇ"라는 멘트와 한복을 입은 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 고운 한복을 입고 미모를 뽐내고 있다. 아이보리색 저고리와 연한 살구빛 치마로 구성된 한복을 입고 장원영 특유의 우아하고 사랑스러운 매력을 발산했다. 저고리에는 금사로 놓인 듯한 섬세한 자수와 동정 장식이 더해져 고급스러움을 극대화했다.장원영은 실내에서 야외 수영장을 배경으로 두 손으로 턱을 괴고 카메라를 응시하는 모습을 하며 인형 같은 이목구비와 맑은 눈빛을 뽐냈다. 이어진 사진은 누군가 장원영의 한복 옷매무새를 다듬어주는 순간을 포착, 은은한 조명 아래서 더욱 화사하고 단아한 분위기를 연출하고 있다. 다른 사진에서는 푸른 잔디밭에 앉아 포즈를 취하며 자연 속에서도 빛나는 청초한 미모를 과시했다. 셀카에서는 꽃 장식이 달린 뒤꽂이로 포인트를 준 헤어스타일과 복숭앗빛 블러셔로 생기를 더한 메이크업으로 팬심을 저격했다.장원영이 입은 한복은 'APEC 2025 KOREA' 홍보 영상에서 나온 한복이다. 장원영이 이번에 올린 사진은 해당 영상 촬영 때로 보인다. 앞서 공개된 'APEC 2025 KOREA' 홍보 영상에서 지드래곤이 "Welcome to APEC"이라고 말하자, 장원영은 "여기 2025 차 좀 빼주세요"라는 대사를 한다. 장원영이 멘트에 올린 "2025 ㅊ ㅈ ㅃㅈㅅㅇ"는 해당 대사 초성으로 보인다.장원영은 다양한 활동으로 대중들의 사랑을 받고 있다. 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 최근 미니 4집 'IVE SECRET'(아이브 시크릿) 활동을 성료했고 10월 31일부터 11월 2일까지 사흘간 서울 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'IVE WORLD TOUR SHOW WHAT I AM'(아이브 월드 투어 쇼 왓 아이 엠)을 개최한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr