사진 = 김소연 인스타그램

배우 김소연이 청초한 매력을 드러내며 사진을 공개했다.김소연은 자신의 인스타그램에 손하트 이모지가 담긴 사진을 게시했다.사진 속 김소연은 실내의 세련된 공간에서 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리에 톤 다운된 카키 브라운 컬러의 롱 셔츠형 코트를 착용하고 아이보리 플리츠 와이드 팬츠를 매치해 차분하면서도 고급스러운 가을 룩을 연출했다. 코트의 넉넉한 핏과 큼직한 포켓 디테일이 세련미를 더하며 브라운 컬러 샌들을 신어 편안함과 스타일을 모두 잡았다.다른 사진 속 김소연은 휴대폰을 내려다보고 있으며 다른 사진에서는 카페 테이블에 앉아 아이스 라테로 보이는 음료를 앞에 두고 턱을 괸 채 카메라를 응시하고 있다. 특히 근접 셀카에서는 김소연의 맑고 깊은 눈빛과 오목조목한 이목구비가 클로즈업되어 변함없는 미모를 자랑한다.이를 본 팬들은 "늘 응원합니다" "정말 눈부시게 예뻐요" "화이팅" "분위기까지 너무너무 아름다우시지요" "내면에서 빛나는 진심과 열정 덕분에 언니가 더 아름다워요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1980년생으로 올해 나이 44세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장해 데뷔 30주년을 맞았다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.김소연은 최근 JTBC 드라마 '정숙한 세일즈'에 출연했다. '정숙한 세일즈'는 '성(性)'이 금기시되던 그때 그 시절인 1992년 한 시골마을 성인용품 방문 판매에 뛰어든 '방판 씨스터즈' 4인방의 자립, 성장, 우정에 관한 이야기를 그린 본격 풍기문란 방판극이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr