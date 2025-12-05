/사진 = YG엔터테인먼트

그룹 위너 강승윤이 솔로 콘서트 투어 개최를 앞두고 설렘 가득한 영상 메시지를 공개하며 팬들의 기대감을 높였다.YG엔터테인먼트는 5일 공식 SNS를 통해 솔로 콘서트 투어 스팟 비디오를 공개했다. 약 4년 만에 펼쳐지는 솔로 콘서트 투어를 앞두고 강승윤이 직접 준비 과정과 각오를 전한 영상이다.강승윤은 최근 발매한 정규 2집 'PAGE 2'(페이지 2)와 함께 새로운 무대를 다채롭게 꾸려 한층 완성도 높은 공연을 예고했다. 그는 "더 자유롭고 에너지가 살아 있는 퍼포먼스로 특별한 순간을 선물하고 싶다. 오랜만에 만나는 만큼 정말 많이 준비했다"고 말하며 기대감을 높였다.이어 "같은 공간에서 음악으로 호흡할 그 시간을 기다리고 있다"는 그의 바람과 함께, 지난 2021년 첫 솔로 콘서트부터 올해 열린 위너 콘서트까지 음악 여정을 담은 하이라이트 장면이 영상 속에 이어지며 다가오는 투어에 대한 관심이 더욱 고조됐다.이번 투어는 12월 부산 공연을 시작으로 내년 1월 3일 대구, 1월 17일 대전, 1월 24일 광주에서 이어지며, 2월 28일과 3월 1일 서울 공연을 거쳐 3월 14일 오사카, 3월 15일 도쿄까지 국내외 주요 도시에서 팬들과 만날 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr