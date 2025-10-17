이대 무용과 출신 여배우라더니…차승원 비서→이영애와 호흡, 데뷔 2년 만에 존재감

사진제공=KBS

배우 서하정이 몸을 사리지 않는 열연으로 성공적인 첫 지상파 데뷔를 알렸다.서하정은 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'에서 광남경찰서 마약수사팀 막내 형사인 이은영 역을 맡았다. '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수(이영애 분)와 두 얼굴의 선생 이경(김영광 분)이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.서하정은 앞서 넷플릭스 영화 '독전 2'(2023)를 통해 빌런 브라이언(차승원 분)의 비서 은관 역으로 무자비한 액션을 선보인 데 이어, '은수 좋은 날'을 통해서는 패기 넘치는 열혈 신참 형사로 분해 또 한 번 연기 변신을 꾀했다.서하정은 첫 등장부터 숏컷 헤어스타일로 이목을 집중시킨 가운데, 카리스마 넘치는 이은영 캐릭터와 높은 싱크로율을 자랑했다. 도주하는 용의자를 빠르게 쫓아가 육탄전을 벌인 서하정은 범인 검거 후 미란다 원칙을 고지해 걸크러시 매력을 선사했다.서하정은 팀장 장태구(박용우 분)의 마약 수사를 돕는 기민한 조력자 역할 역시 톡톡히 해냈다. 서하정은 SNS 해시태그를 활용해 클럽 VIP층에서 벌어진 마약 파티의 결정적인 단서를 찾아내고, 신입답지 않은 날카로운 분석력으로 수사에 힘을 보탰다.팀원들과의 끈끈한 케미도 눈에 띈다. 광남경찰서 마약수사팀의 홍일점인 서하정은 위험한 현장도 마다하지 않고 늘 팀원들과 함께하고 있다. 체력과 지능을 겸비한 똑 부러지는 막내이자, 청순한 외모 뒤에 숨겨진 열혈 형사의 면모까지 지닌 서하정의 반전 매력에 이목이 쏠린다.한편, 서하정은 1999년생으로 이화여자대학교 무용과를 나왔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr