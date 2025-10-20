사진=텐아시아DB

사진제공=에이치솔리드

배우 허남준이 "결이 잘 맞는 사람이 좋다"라며 자신의 이상형을 밝혔다.지난 15일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 JTBC 드라마 '백번의 추억'에 출연한 허남준을 만났다. '백번의 추억'은 100번 버스 안내양 고영례(김다미 분)와 서종희(신예은 분)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 한재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그렸다. 허남준은 극 중 한재필 역을 맡았다.'백번의 추억'에서 김다미와 신예은의 사랑을 한 몸에 받는 인물로 등장하는 허남준은 두 배우와의 호흡에 대해 "너무 좋았다"고 말했다. 그는 "두 사람과 현장에서 정말 많이 소통했다. 어느 순간 자연스럽게 대화를 나누고, 농담도 주고받는 내 모습을 보면서 '아 정말 편하구나'라고 느꼈다"고 회상했다.고영례 같은 '편한 여자'와 서종희 같은 '끌리는 여자' 중 어떤 인물이 이상형에 더 가깝냐는 질문에는 "나이에 따라 다를 것 같다"고 솔직하게 답했다. 허남준은 "지금은 결이 맞고 안정감을 줄 수 있는 사람에게 더 끌릴 것 같다. 원래 이상형도 그런 스타일이다. 함께 있으면 편안하고, 말이 잘 통하면서 결이 잘 맞는 사람이 좋다"고 웃어 보였다.끝으로 허남준은 "좋은 스태프들과 배우들을 만나서 '백번의 추억'은 내게 오래 기억에 남을 작품이 될 것 같다. 그런 작품을 사랑해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr