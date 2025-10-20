사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 안재현이 사람보는 눈에 대해 이야기했다.20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 안재현, 먹방 유튜버 쯔양이 출연했다.이날 안재현은 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라') 촬영 중 문세윤이 쯔양을 보고 몇 번 당황한 기색을 내비쳤다고 밝혔다. 문세윤은 강호동, 김준현과 함께 신동엽이 인정하는 연예계 애주가로 유명하다.신동엽은 "하나라도 쯔양을 이기고 싶다"면서도 "걸리면 죽어"라며 감탄했다. 이에 안재현은 "제가 사람을 잘 본다고 생각했는데, 진짜 못 본다는 걸 느꼈다. 어느 정도를 생각했는데, 그걸 뛰어넘는 분들이 진짜 많으니까. 말이 안 되니까"라고 말했다.쯔양은 "저요?"라고 놀라며 "너무 칭찬을 많이 해주신다"는 말로 고마움을 드러냈다. 안재현은 "아니다. 있는 그대로 칭찬을 하는 거다. 네가 잘 살아온 거"라고 이야기했다.안재현은 음식 흡입에 열중한 쯔양에게 휴지를 건네며 챙겨줬다. 정호철은 "아무것도 안 묻은 것 같은데, 보조개 같은 데"라며 의문을 제기했고, 안재현은 "가루가 묻었다"고 주장했다.쯔양이 "너무 잘 챙겨준다"고 말하자, 신동엽은 "매너 좋은 척하네. 잘 생긴 새끼들 뭐 하는 짓은 다 못마땅해"라고 디스해 웃음을 안겼다.연예계 애주가로 소문난 안재현은 "케이윌 '이러지마 제발' 뮤직비디오 촬영 후 케이윌 집에서 서인국과 셋이 술을 마셨다. 둘이 술을 잘 마셔서, 못 따라가겠더라. 일어나보니 변기를 잡고 자고 있더라"고 털어놨다.자신을 '월드게이'로 만든 뮤비에 대해 그는 "마지막 반전 인서트에서 서인국이 사진을 찢고, 다솜이 없애면서 사진을 겹치는데, 자기를 슥 위로 올리더라. 키 커 보이려고"라고 폭로해 웃음을 선사했다.안재현은 '월드게이' 별명에 대해 "뭐 필요하다면"이라며 연기적인 부분에서 수용 가능하다고 밝혔다. 이어 "모델 할 때부터 있었던 얘기다. 한 분한테라도 매력 어필 됐다는 게 솔직히 기분이 좋다"고 전했다.한편 안재현은 배우 구혜선과 2016년 결혼해 2020년 7월 법적 이혼 절차를 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr