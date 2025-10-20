사진=텐아시아DB

도경완과 제이쓴의 묘한 신경전으로 시작부터 '매콤한' 두 집 살림이 펼쳐진다. 장윤정은 제이쓴을 경계하는 도경완의 모습에 뒷목을 잡았다.21일 저녁 8시 50분에 첫 방송되는 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서는 결혼 13년 차 장윤정, 도경완 부부와 8년 차 홍현희, 제이쓴 부부가 한 지붕 두 집 살림을 차린다. 바다가 한눈에 내려다보이는 한적한 여수 시골 마을에서 함께 자급자족하며 부부 관계의 재점검에 나선 것.대망의 두 집 살림이 시작된 첫날 아침, 쏟아지는 뙤약볕에 도경완은 무거운 그늘막을 번쩍 들어 올리며 체력을 입증한다. 하지만 믿음직했던 모습도 잠시, 현장의 분위기는 도경완을 향한 불신으로 가득 찬다. 꿋꿋하게 "나만 믿으라", "난 제이쓴 같은 에겐남과 다르다"라며 큰소리치는 도경완에게 보다 못한 제이쓴이 출동하며 연하 남편들 간의 피 튀기기는 신경전이 시작된다.장윤정, 도경완 부부는 식재료 공수를 위해 여수 앞바다로 출격, 통발 조업에도 도전한다. 300개에 달하는 통발을 끌어 올려야 하는 고난도 작업에 13년 차 부부의 호흡을 증명할 수 있을지, 그 어획 결과에 대한 궁금증을 자아낸다. 또한 고된 조업 중에도 도경완은 제이쓴을 향한 경계를 멈추지 않아 결국 장윤정의 뒷목을 잡게 했다는 후문이다.'자칭 상남자' 도경완의 활약, 여수표 밥상 마련을 위한 장윤정, 도경완 부부의 통발 조업은 21일 저녁 8시 50분에 첫 방송되는 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서 공개된다.한편, 장윤정, 도경완 부부는 서울 용산구 서빙고동 소재의 아페르한강 펜트하우스 세대를 전액 현금으로 사들였다. 부동산 업계에 따르면 아페르한강 펜트하우스의 분양가는 약 120억원이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr