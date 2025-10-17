사진=W코리아 SNS

사진=민니 인스타그램 SNS 갈무리

사진=W코리아 SNS

사진=SNS 갈무리

'유방암 캠페인'을 명분으로 내세운 채 연예인들의 호화 파티를 열었다는 비판을 받는 W코리아가 논란의 영상을 여전히 피드에서 삭제하지 않고 있다.지난 15일 매거진 W코리아는 서울 종로구 포시즌스호텔에서 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사인 '러브 유어 더블유(Love Your W)'를 개최했다.행사에는 수십 명의 인기 연예인들이 참석해 화려한 드레스 코드를 뽐냈다. 정작 '유방암 인식 향상'이라는 행사 취지에 부합하는 내용은 찾아보기 어려웠다. 인터뷰에서도 유방암 관련 메시지나 언급은 전무했다. 일부 참석자들이 가슴골이 드러나는 의상을 입고 단순히 파티를 즐기러 온 듯한 모습은 보는 이들의 눈살을 찌푸리게 했다.SNS에는 한자리에서 보기 힘든 유명 연예인들의 조합과 비주얼을 조명한 게시물이 쏟아졌다. 그러나 일부 영상에서는 술에 취해 비틀거리는 모습까지 포착돼 "결국 그들만의 파티이자 유흥일 뿐"이라는 지적이 이어졌다.이날 무대에서는 박재범이 '몸매(MOMMAE)'가 선곡해 논란이 커졌다. 해당 곡에는 '네 몸몸몸매', '소개받고 싶어 니 가슴에 달려 있는 자매', '목폴라를 입어도 티 나는 몸매' 등 신체 부위를 직접적으로 묘사하는 가사가 포함돼 있어, 유방암 인식 캠페인 취지와는 전혀 맞지 않는 선곡이었다는 비판이 잇따랐다.또한 이 캠페인의 20년 누적 기부액이 11억 원에 그쳤다는 사실도 빈축을 샀다. 화려한 행사 규모와 초호화 호텔에서 열린 자선행사라는 점에 비해 기부 규모가 미비하다는 지적이 많았다. 대중은 "기부액보다 행사비가 더 들었을 것", "도대체 누구를 위한 캠페인이냐"는 반응을 보였다.논란은 유방암 환자들에게 상처를 주는 수준으로 번졌고, 해외 팬들 사이에서도 비판이 확산하고 있다. 그런데도 W코리아는 이틀이 지난 시점까지 아무런 사과나 공식 입장을 내놓지 않고 있다.W코리아 SNS에는 여전히 올데이 프로젝트의 공연 영상이 남아 있다. 문제는 영상 배경에 여성의 신체를 선정적으로 묘사한 이미지가 노출됐다는 점이다. 유방암 캠페인과는 무관할 뿐 아니라, '여성 혐오적'이라는 비판이 이어지고 있다. 또한 '몸매' 노래에 맞춰 춤을 추며 즐기는 연예인들의 모습 역시 거센 비난을 받고 있지만, 해당 영상은 여전히 SNS에서 삭제되지 않은 상태다. 이에 대중은 "여론 무시하고 기 싸움하는 거냐"고 지적을 쏟아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr