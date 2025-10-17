사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 김광규가 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'에서 배우 선우용여에게 "선생님 저 마음에 안 들죠"라며 불만을 토로한다.17일 방송되는 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 선우용여의 생애 첫 매니저로 나선다. 이날 선우용여는 평생의 버킷리스트였던 부동산 임장 동행을 요청한다.본격적인 임장에 앞서 이서진은 '꽃할배'에서 쌓은 노하우와 눈치로 스타의 취향을 빠르게 파악해 선우용여를 미소 짓게 한다. 반면 출근 전부터 설렘을 감추지 못했던 김광규는 수발 도중 "선생님 저 마음에 안 들죠?"라며 급격한 감정 변화를 보여 웃음을 자아낸다.선우용여의 극과 극 수발 평가에 두 사람은 티격태격하는 역대급 케미를 선보인다. 결국 이를 지켜본 선우용여는 "얘네들 잘못 썼어"라며 촌철살인을 남긴다. 이어진 뒤풀이 현장에는 선우용여의 절친 개그우먼 이경실, 김지선, 조혜련이 합세한다. 네 사람의 거침없는 입담에 이서진과 김광규가 그대로 얼어붙었다는 후문이다.'비서진'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr