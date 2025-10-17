사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
배우 김광규가 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'에서 배우 선우용여에게 "선생님 저 마음에 안 들죠"라며 불만을 토로한다.

17일 방송되는 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 선우용여의 생애 첫 매니저로 나선다. 이날 선우용여는 평생의 버킷리스트였던 부동산 임장 동행을 요청한다.
사진제공=SBS
본격적인 임장에 앞서 이서진은 '꽃할배'에서 쌓은 노하우와 눈치로 스타의 취향을 빠르게 파악해 선우용여를 미소 짓게 한다. 반면 출근 전부터 설렘을 감추지 못했던 김광규는 수발 도중 "선생님 저 마음에 안 들죠?"라며 급격한 감정 변화를 보여 웃음을 자아낸다.

선우용여의 극과 극 수발 평가에 두 사람은 티격태격하는 역대급 케미를 선보인다. 결국 이를 지켜본 선우용여는 "얘네들 잘못 썼어"라며 촌철살인을 남긴다. 이어진 뒤풀이 현장에는 선우용여의 절친 개그우먼 이경실, 김지선, 조혜련이 합세한다. 네 사람의 거침없는 입담에 이서진과 김광규가 그대로 얼어붙었다는 후문이다.

'비서진'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

