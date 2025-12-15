기안84 "연애 금지"랬는데…이은지, 3살 연상 男배우에 ♥플러팅 "자신 있겠냐" ('극한84')

사진=텐아시아DB

방송인 이은지(33)가 배우 권화운(36)에게 플러팅을 날렸다.이은지는 지난 14일 방송된 MBC '극한84'에서 기안84가 이끄는 러닝 크루의 새내기 크루로 등장해 특유의 입담과 남다른 에너지로 단숨에 분위기를 장악했다.평소 자신의 SNS를 통해 러닝 일상을 공유하면서 10kg 감량 소식을 전했던 이은지는 "매일 뛰고 있다. 3km 뛰었다가 5km도 뛰었다가 최대 7km까지 뛰어봤다"라며 "완주를 목표로 최선을 다하려고 한다"라고 의욕을 보였다.트랙에서 진행된 합동 연습에서는 '화농성 러너'라는 새로운 수식어도 얻었다. 화농성 여드름으로 인해 패션 여드름 패치를 붙이고 남다른 기세로 등장한 이은지는 크루장 기안84가 준 미션인 '인터벌 트레이닝'까지 성실히 소화하며 반전 매력까지 선사했다.자타공인 '플러팅 여신'다운 '논스톱 플러팅'도 놓치지 않았다. 이은지는 극한 크루 내에서 연애 금지라는 기안84의 규칙을 듣고 부크루장인 배우 권화운을 향해 "화운님 자신 있으시겠냐?"라며 운을 뗐다. 신입 크루원의 기강을 잡겠다고 선언했던 권화운에게 "어떻게 할 건지 해봐요"라고 도발했고, 함께 츠키의 휴대전화 속 사진을 보던 중에는 "방금 이거 쳐다볼 때 너무 가까이 다가오더라"라며 의미심장한 미소를 짓는 등 쉴 틈 없는 플러팅 콩트에 나섰다.이은지는 크루장 기안84와 같은 크루원인 츠키, 권화운 등과도 자연스럽게 어우러지며 극한의 여정에서도 유쾌한 분위기를 만들었다. 프랑스의 이색 마라톤인 메독 마라톤의 하프 코스에 도전하기로 한 이은지는 "이거(러닝) 하면서 즐거웠으면 좋겠다"라는 기안84의 말에 "이미 즐겁다. 스포츠고 도전이지 않나. 뛸 때만 진짜 진지하게 멋있게 최선을 다해서 하자"라며 진정성 있는 각오로 앞으로의 활약을 기대하게 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr