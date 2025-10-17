모모, 속옷입고 그대로 노출…역대급 볼륨감에 아찔

트와이스 모모가 완벽한 몸매라인을 과시했다.최근 모모는 자신의 계정에 유명 속옷 브랜드 행사 공연에 오른 모습을 게자했다..공개된 사진 속 모모는 속옷 차림에 슈트를 착용했다. 환상적인 바디라인이 눈길을 끈다.앞서 트와이스 멤버 나연, 모모, 지효, 쯔위는 15일 미국 뉴욕 브루클린에서 열린 ‘빅토리아 시크릿 패션쇼 2025’에 참석해 공연을 펼쳤다. 공연에 앞선 인터뷰에서 진행자는 트와이스에 대해 “역대 최고의 K팝 걸그룹 중 하나”라며 “얼마 전 앨범을 발매했고 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 ‘TAKEDOWN’에 참여했다”고 소개했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr