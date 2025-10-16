/ 사진=브레이브엔터테인먼트

그룹 다크비(DKB)가 1차와 2차 콘셉트 포토를 공개했다.23일 미니 9집 'Emotion' 발매를 앞둔 다크비(이찬, D1, GK, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 15일과 16일 0시 공식 SNS를 통해 상반된 매력의 두 가지 콘셉트 포토를 각각 공개했다. 앞서 멤버 한해리준과 양희찬이 전날 종영한 Mnet 보이그룹 서바이벌 프로그램 ‘보이즈2플래닛’에 출연해 얼굴을 알렸다.지난 15일 공개된 1차 콘셉트 포토는 'Mischief' 콘셉트로 장난기 넘치고 자유분방한 소년들의 모습을 담아냈다. 공개된 'Mischief' 콘셉트 포토 속 멤버들은 주로 후드티, 맨투맨, 카고 팬츠, 밀리터리 패턴 등 캐주얼하면서도 스트릿 무드가 느껴지는 의상으로 눈길을 끌었다.특히 멤버들은 화면에 집중하는 모습부터 통화하는 듯한 모습, 함께 테이블 축구 게임을 하는 모습 등 일상 속의 자연스러운 모습으로 친근하면서도 개구쟁이 같은 매력을 뽐냈다.이어 16일에 공개된 2차 콘셉트 포토는 'Doubt' 콘셉트로 1차와는 180도 다른 다크하고 치명적인 분위기를 연출했다. 공개된 'Doubt' 콘셉트 포토 속 멤버들은 올블랙 스타일링이 주를 이루며 시크한 매력을 극대화했으며, 강렬한 눈빛과 절제된 섹시미로 독보적인 카리스마를 발산하며 성숙한 남성미를 과시했다.또한 찢어진 디테일의 상의, 레더 재킷, 데님 팬츠 등을 활용한 코디는 거칠면서도 세련된 무드를 자아냈고, 은은하게 빛나는 액세서리들은 몽환적이면서도 치명적인 분위기를 더해 타이틀곡 'Irony'에 대한 궁금증을 높였다.다크비는 'Mischief'의 소년미와 'Doubt'의 카리스마를 통해 극과 극의 분위기를 연출해 미니 9집 'Emotion'으로 보여줄 새로운 음악적, 시각적 스펙트럼을 예고했으며, 'Emotion'이라는 앨범명처럼 다크비가 표현할 수 있는 다양한 감정의 깊이와 폭을 암시하며 컴백 기대감을 한층 고조시켰다.한편, 다크비는 이후 10월 17일과 20일에는 신곡 안무 제작 과정과 스포일러를 담은 영상 'FOOTAGE(푸티지)'를 공개했다. 21일에는 신곡 'Irony'의 뮤직비디오 티저를 공개할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr