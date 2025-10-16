사진 = MBC '태양을 삼킨 여자' 캡처

장신영이 윤아정을 일부러 도발하며 신경을 긁었다.16일 저녁 7시 5분 방송된 MBC '태양을 삼킨 여자'(연출 김진형/극본 설경은)89회에서는 백설희(장신영 분)와 민경채(윤아정 분)의 신경전이 그려졌다.이날 방송에서 꽃다발을 들고 사무실에 들어 온 백설희는 꽃병에 꽃을 꽂으며 "이거 건드리지마라"며 "이 꽃은 회장님이 특히 좋아하셨다"고 말했다. 이어 민경채에게 "설마 그 사이 약속 잊은 건 아니지"라고 물었다.이에 민경채는 "나도 약속은 지킨다"며 "한 달 안에 아버지 안 돌아오시면 어차피 그 꽃병도 그쪽도 내 눈앞에서 치워질 텐데 이왕 참아온 거 더 참아보겠다"고 말했다. 그러자 백설희는 "그 참을성 좋다"며 "그리고 내일 약혼식인데 내가 한복이라도 입고 가야하는거 아니냐"고 했다. 민경채는 김선재(오창석 분)과의 약혼식을 앞두고 있었다.그러더니 민경채에게 "내가 너 친정엄마인데 친정엄마가 되서는 그 정도 예의 차려줘야 하는거 아니냐"고 했다. 이에 민경채는 헛웃음 지으며 "한복을 입든 비키니를 입든 마음대로 하라"며 "난 안 말린다"고 했다. 그러더니 "그 엄마 노릇 얼마나 더 하게 될지 모를 것"이라고 했다. 이때 백설희는 꽃병에 있는 녹음기를 몰래 호주머니에 넣었다. 이후 백설희는 민경채를 사무실에 두고 밖으로 나갔다.이 모든 녹음은 문태경(서하준 분)이 실시간으로 듣고 있었다. 백설희는 "도움될만한 게 있냐"고 물었다. 하지만 서하준은 "아니다"며 "약혼식 관련된 이야기만 있고 민두식(전노민 분) 회장에 관한 이야기는 딱히 없다"고 했다. 이에 백설희는 "한달안에 못 찾으면 정말 큰일이다"고 걱정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr