사진제공=KOOM 2025

가수 이브(Yves)가 뉴욕 무대에 오른다.이브는 오는 17일(이하 현지시간) 미국 뉴욕 브루클린 듀갈 그린하우스(Duggal Greenhouse)에서 개최되는 'KOOM Festival 2025(꿈 페스티벌 2025)'에 출격한다.'KOOM Festival 2025'는 음악을 포함한 한국의 문화를 전 세계에 알리는 글로벌 페스티벌로, 이브 역시 K팝 아티스트를 대표해 무대에 올라 현장의 열기를 끌어올릴 것으로 기대된다.이날 이브는 솔로 대표곡을 비롯해 최근 발매한 디럭스 앨범 'Soft Error : X'의 수록곡 무대를 현지 팬들에게 최초로 선보인다.이브는 올해 서울을 포함 아시아 및 오스트레일리아 주요 7개 도시를 순회한 월드투어 'YVES 2025 COSMIC CRISPY TOUR in ASIA & AUSTRALIA'를 마쳤다.그는 또한 최근 영국 출신 싱어송라이터 핑크팬서리스(PinkPantheress)의 리메이크 앨범의 수록곡 'Stars + Yves'의 가창에 참여한 데 이어 일본 문화 컬처 캠페인 'J-POP ZIP 2025'에 참석했다.한편, 이브는 지난 15일 감정과 자아에 대해 이야기하는 디럭스 앨범 'Soft Error : X'를 발매했다. 타이틀곡 'Ex Machina'는 인간과 로봇 사이, 의식의 경계를 탐구하는 곡이다. 이브가 직접 작사, 작곡에 참여했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr