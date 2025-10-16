사진 제공=어트랙트

역주행의 아이콘이자 '믿고 듣는' 걸그룹 피프티피프티가 또 한 번의 신화를 써내려갈 채비를 마쳤다.걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 16일 0시 공식 SNS를 통해 오는 11월 4일 발매되는 세 번째 디지털 싱글 '투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 컴백 싱글에는 타이틀곡 '가위바위보(Eeny meeny miny moe)'를 포함해 총 3곡이 수록되어 있다. 특히 'OST 강자'로 유명한 가수 가호가 타이틀곡 작사에 참여해 기대감을 더했다.나아가 타이틀곡 '가위바위보'와 수록곡 'Skittlez(스키틀즈)'와 같이 독특한 곡명이 이번 싱글에 담겨 눈길을 끌었고, 글로벌 리스너들을 위해 '가위바위보' 영어 버전까지 수록될 예정이어서 피프티피프티의 컴백에 대한 설렘이 커지고 있다.피프티피프티는 공식 SNS를 통해 컴백 스포일러 이미지까지 공개하며 궁금증을 유발하는가 하면, 다양한 형태의 하트 모양과 오묘한 컬러감의 트랙리스트 이미지로 컴백에 대한 이목을 집중시키고 있다.6개월 만의 컴백 신보로 글로벌 팬들을 찾아오는 피프티피프티는 오는 12월 5일과 6일 양일간 데뷔 이후 첫 공식 팬미팅 '피프티피프티 : 웰컴 투 트웨니 파티(FIFTY FIFTY : Welcome to Tweny Party)'를 개최하는 등 올 하반기에도 바쁘게 팬들을 만날 예정이다.피프티피프티의 세 번째 디지털 싱글 '투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)'은 내달 4일 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr