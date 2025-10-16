/사진 = KOZ

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 컴백을 앞두고 기대가 고조되고 있다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 오는 20일 오후 6시 미니 5집 ‘The Action’(디 액션)을 발매한다. ‘더 나은 나’를 위해 기꺼이 도전하겠다는 마음과 성장을 향한 열망을 신보에 녹였다. 이번 앨범 역시 멤버들이 직접 곡 작업에 참여했다.도전과 성장이라는 메시지는 꾸준히 성장 곡선을 그린 팀의 행보와 궤를 함께한다. 데뷔 음반부터 크레디트에 이름을 올린 이들은 미니 4집 ‘No Genre’(노 장르)에서 전곡 작업에 참여할 정도로 성장했다. 신보에서는 명재현, 태산, 운학에 이어 이한이 작가진에 포함돼 팀의 강화된 역량을 보여줬다.보이넥스트도어는 생생한 감성을 녹인 ‘생활 밀착형 음악’으로 팀의 개성을 확립했다. 누구나 쉽게 공감할 수 있는 생활감이 느껴지는 노래에 리스너들의 마음도 열렸다. 음원 차트에서 차근차근 상승세를 탔고 올 초 발표한 첫 디지털 싱글 ‘오늘만 I LOVE YOU’(오늘만 아이 러브 유)로 국내외 차트를 휩쓸었다. 지난 5월 발매한 ‘No Genre’로 2연속 밀리언셀링을 달성하는 등 성장세를 이어갔다.또, 미니 1집 ‘WHY..’(와이...), 미니 2집 ‘HOW?’(하우?), 미니 3집 ‘19.99’과 미니 4집 ‘No Genre’로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 4연속 차트인에 성공했다. 일본에서는 미니 2, 3, 4집으로 3연속 오리콘 주간 차트 2관왕을 기록했다.여섯 멤버는 신보 발매 당일인 20일 오후 8시 서울 강서구 KBS아레나에서 컴백 쇼케이스를 개최하고 타이틀곡 ‘Hollywood Action’(할리우드 액션) 무대를 최초 공개한다. 신곡은 할리우드 스타 같은 자신감을 느낄 수 있는 노래다.한편 보이넥스트도어는 오는 12월 27~31일 열리는 ‘카운트다운 재팬 25/26’ 무대에 오른다. 이들은 27일 출격해 공연을 선사한다. ‘카운트다운 재팬’은 2003년 시작된 일본 연말 최대 규모 페스티벌로 매년 최고의 활약을 펼친 뮤지션들이 출연한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr