'암투병 활동 중단' 박미선, 마침내 기쁜 소식 전했다…"치료 잘 끝나"('유퀴즈')

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

조혜련이 박미선의 유방암 치료 완료 소식을 전했다.15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 조혜련과 이경실이 출연했다.올해 초 박미선은 병원 검진 과정에서 유방암 초기임을 발견하고 활동을 중단한 채 치료와 휴식에 전념해왔다. 이와 관련조혜련은 "얼마 전 라디오에서 미선 언니 얘기를 했는데, 의도와 달리 관련 기사가 쏟아졌다"고 밝혔다. 이어 "어느 날 미선 언니에게 전화가 왔다. 혼날 것 같아 무서워하면서 전화를 받았다"고 털어놨다.조혜련은 박미선의 말도 전했다. 박미선은 "나 완전 치료 잘 끝났고 그동안 날 위해서 기도해 줘서 고맙다"고 했다고. 조혜련은 "내가 걱정한 것과 달리 언니는 대인배였다"고 전했다. 또한 "언니가 좋아졌다는 얘기를 가장 먼저 나한테 해준 게 고마웠다"고 했다.조혜련은 "제가 방송활동을 쉬고 있을 때 이 마음으로 경실 언니가 연락해 준 거구나 이해하게 됐다"면서 고마워했다. 또한 "'우리는 혼자가 아니구나. 가족이구나' 싶었다"며 감동을 표했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr