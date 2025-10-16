사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

'나는 SOLO' 28기 돌싱 커플이 방영 도중 최초로 2세 임신이라는 경사를 맞았다.지난 15일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 방송이 진행되는 도중 생겨난 솔로나라 28번지 베이비의 초음파 영상이 공개돼 3MC 데프콘-이이경-송해나를 충격에 빠뜨렸다.솔로나라에서의 3일 차 밤, 28기 솔로남들의 2순위 데이트가 시작됐다. 영숙은 1, 2순위로 꼽았던 영수-광수가 모두 자신을 2순위로 택해 2:1 데이트에 나섰다. 여기서 영숙은 영수에게 "현숙님에게도 마음이 생겼냐?"고 따지듯 물었고 영수는 즉답을 피했다. 그러자 영숙은 "영수님은 일곱 여자들을 다 깔고 얘기하는 거 같다. 좋아 보이지는 않는다"며 불만을 토로했다. 영수는 "오늘 옥순님, 현숙님이랑 처음 얘기했다. 오늘이 처음인데 어떻게 의사 결정을 하냐?"고 처음으로 발끈했다.어색한 기류 속 영숙은 자녀까지 포함해 모든 것이 괜찮다는 영수의 열린 마인드에 대해 "아기를 안 키워본 분이 그 상황을 다 알고 말씀하시는 건가?"라고 물었다. 영수는 "내 생각이 짧았던 것 같다"며 인정했고, 직후 제작진과의 인터뷰에서도 "난 아이도 없고 영숙님의 마음을 깊이 있게 공감하지 못할 거 같다"고 털어놨다.뒤이어 광수마저 장거리 가능성을 묻는 영숙에게 고개를 내저으며 선을 그었다. 두 사람과 데이트를 마친 영숙은 제작진 앞에서 "광수님에 대한 마음을 접어야겠다. 내가 나를 돌아봤을 때 영수님이구나 싶었다. 그래도 광수님과 대화하면 설렜는데 이제 그걸 내려놓으려니까 좀 슬펐다"면서 눈물을 쏟았다.한편 영숙과 데이트를 마치고 돌아온 광수는 곧장 정희를 불러냈다. 이때 정희는 영숙에게 가서 "혹시 내 마음을 (광수님에게) 얘기했냐"고 물었다. 영숙은 그제야 자신의 실수를 감지한 듯 "큰 실수했다. 미안하다"며 눈시울을 붉혔다. 영숙은 "내가 설레는 건 광수인데, 정작 사랑 구걸은 영수님한테 하고 있다"며 또다시 오열했다.눈물 소동 후 광수를 만난 정희는 "마음이 정리됐냐?"고 묻는 광수에게 "몰라요"나는 말만 되풀이했다. 광수는 "나는 정리된 것 같다"며 직진 의사를 내비쳤고 윷놀이 대결에서 딴 1등 미션인 손잡고 자기야 하기를 발동해 설렘을 자아냈다. 직후 정희는 제작진과의 인터뷰에서 "영호님이 (마음에서) 없어졌다"라며 광수에게 직진할 것을 선언했다.다음 날 아침 순자와 같은 방을 쓰는 옥순은 화장을 함께하면서 순자의 마음을 물었다. 순자는 상철을 마음에 두고 있지만 현숙 때문에 망설이게 된다고 털어놨다. 옥순은 "현숙님이 상철-영수님 모두 정리했고 다들 있는 앞에서 말했다. 그러니 상철님과 잘 해보라"고 조언했다. 순자는 곧장 공용 거실로 가서 상철 옆에 앉았으나 영식이 다가와 1:1 대화를 신청했다. 영식은 "전 첫인상 선택 후 변함없이 순자님만을 선택했다. 혹시 내가 순자님의 바운더리 안에 있냐?"고 물었다. 순자는 영식을 마음에 둔 적이 없지만 "항상 염려해 두고 있었다"며 선의의 거짓말을 했다.그런가 하면 제작진은 3MC에게 돌싱 특집 베이비의 탄생을 알려 현장을 초토화시켰다. 28기 방영 도중 탄생한 28기 베이비 나솔이(태명)의 초음파 영상을 전격 공개한 것. 데프콘은 "(초음파 영상 속 심장박동 소리가) 파이팅이 넘치는 거 보니까 30년간 운동으로 다져진 경수 씨의 아이?"라는 추측을 내놓았고, 이이경은 "광수-정희 두 분이 혹시 아이로 결실을 맺지 않았을까?"라고 예상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr