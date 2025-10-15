나영석, "훨씬 멋진 분"의 비주얼…김우빈·도경수·이광수와 어우러진 듯 아닌 듯[화보]

사진제공=싱글즈

'콩콩팡팡' 이광수, 김우빈, 도경수가 나영석 PD에 대한 신뢰감을 드러냈다.오는10월 17일 첫 방송을 앞둔 tvN '콩콩팡팡'의 KKPP푸드 대표 이광수, 내부 감사 김우빈, 본부장 도경수와 그들의 본사인 에그이즈커밍 나영석 PD가 함께한 첫 단체화보가 싱글즈 11월호 커버를 장식했다.화보 속 이광수, 김우빈, 도경수, 나영석 PD는 각각의 매력을 담은 개인컷과 한 팀으로 뭉친 네 사람. 첫 단체사진을 통해 그 동안의 케미를 엿볼 수 있다. 화보 촬영 소감에 대해 이광수는 "마치 오래된 친구와 처음 목욕탕에 가는 기분이었다"며 익숙하면서도 묘하게 낯설었던 순간을 전했다.이번 '콩콩팡팡'에 대해 나영석 PD는 "시리즈가 이어지며 세계관이 확장되고 있다"며 "이번엔 '해외 연수' 콘셉트로, 예상보다 출연자들이 각자의 역할에 자연스럽게 몰입하는 모습이 인상 깊었다"고 밝혔다.멕시코에서의 촬영에 대해서는 "열정적인 이미지와 달리 따뜻하고 포근한 분위기를 느낄 수 있었다"고 출연진 모두가 입을 모았다. 또한 현지인들의 환대와 배려 속에서, 단순한 여행 이상의 경험을 쌓을 수 있었다고 .'콩콩팡팡'의 관전포인트와 세 사람만의 시너지를 묻는 질문에 나영석 PD는 "친한 사이지만, 지위가 부여되면서 생기는 미묘한 갈등과 변화가 핵심"이라며 "이들의 시너지는 서로에 대한 자연스러운 배려와 관계에서 나온다"고 설명했다.나영석 PD에 대한 인상을 묻는 질문에 도경수는 "방송에서 보이는 모습보다 훨씬 멋진 분"이라고 답했다. 이광수는 "믿고 따를 수 있는 사람"이라고 했다. 김우빈은 "마음을 편하게 해주는, 방향을 잘 잡아주는 분"이라며 깊은 신뢰를 드러냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr