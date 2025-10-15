사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

'라디오스타'에 배우 김영광이 처음으로 출연해 토크쇼에 도전한다. 그는 특유의 내향적인 성격에도 불구하고 선배 이영애와 김남길, 동료 강하늘 등과의 촬영담을 유쾌하게 풀어내며 반전 매력을 선보인다.오늘(15일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 강하늘, 김영광, 강영석, 강지영이 함께하는 '흥행 루팡' 특집이 펼쳐진다.연예계 대표 내향인으로 손꼽힌다는 김영광은 첫 '라디오스타' 출연의 긴장감을 고백한다. 하지만 곧 인천 출신임을 언급하며 '김구라 라인' 탑승을 자연스럽게 해내 웃음을 안긴다. 과거 예능 촬영 경험들이 언급되자 그는 "'정글의 법칙'은 오히려 편했다. 말 안 시키고 몸만 쓰면 됐다"고 솔직하게 털어놔 폭소를 자아낸다.김영광은 최근 장르를 불문한 다작 배우로 활약 중이며, 연이은 누아르물과 장르물에서 빌런 이미지를 구축했다. 이와 관련해 그는 "예전에 '썸바디'에서 연쇄살인마, '악인전기'에서 조직폭력배 2인자, '트리거'에서는 무기 브로커를 맡았다. '은수 좋은 날'에서는 미술 강사 겸 마약 딜러 역할을 맡았다"라고 밝히며 "장르와 상관없이 여러 인물을 해보고 싶었다"라고 말했다.'트리거' 촬영 비하인드로 그는 극 중에서 맡은 캐릭터가 스스로를 3인칭으로 지칭해서 말하는 장면이 유독 어려웠다고 고백하고, 선배들과의 촬영담도 공개한다.김영광은 '은수 좋은 날'에서 함께 호흡한 이영애에 대해 "현장에서 말씀을 많이 하시고 밝으시다. 잘 챙겨주시고, 선물도 보내주시고, 음식도 싸 오신다"라며 훈훈한 미담을 전한다. '트리거'의 김남길과 촬영장에서 있었던 에피소드부터 홍보로 함께 예능을 촬영하며 유독 고마움을 느꼈다고 전해 과연 어떤 이야기를 펼칠지 궁금증이 커진다.곧 개봉을 앞둔 영화 '퍼스트 라이드'의 비하인드도 공개된다. 그는 "차은우는 존재만으로 힘이 된다"라며 촬영 현장의 분위기를 전하고, "강하늘과는 친해지기까지 시간이 걸렸다"라며 특히 해외 촬영 중 강하늘의 의외의 모습을 봤다고 전해 두 사람 사이에 어떤 일이 있었던 것인지 호기심을 자아낸다.김영광이 '남친 짤 제조기'로 불렸던 시절 사진이 공개되며, 모델에서 배우로 전향하게 된 계기도 밝힌다. 190cm의 장신미를 자랑하는 그는 드라마 '그들이 사는 세상'을 통해 연기에 입문했고, 특히 '원조 로코킹'으로 등극해 영화 '너의 결혼식'에서는 박보영과 호흡하며 로맨스 감성을 완성했다고. 이날 박보영과 가장 설레는 케미가 무엇이었는지도 공개한다고 해 기대감을 불러일으킨다.첫 '라디오스타' 출연에서 토크쇼 공포증을 웃음으로 녹여낸 김영광의 반전 매력은 오늘(15일) 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr