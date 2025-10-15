사진제공=써패스이엔티

신예 안현정이 데뷔 1년 만에 배우 지성의 새 식구가 됐다.15일 써패스이엔티는 안현정과 전속계약을 체결을 알렸다. 써패스이엔티는 "눈부신 성장을 이루어나갈 안현정과 인연을 맺게 돼 기쁘다"면서 "안현정은 연기를 향한 열정과 무궁무진한 잠재력을 갖춘 배우다. 당사의 체계적인 시스템과 풍부한 노하우를 바탕으로 안현정의 재능이 빛을 발할 수 있도록 적극적으로 지원할 예정이다. 앞으로 안현정이 걸어갈 연기 여정을 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"라고 전했다.안현정은 지난해 공개된 티빙 '나는 신데렐라를 꿈꾼다'를 통해 안방극장 신고식을 치렀다. 극 중 그는 사교클럽 청담헤븐의 서브 양세리 역을 맡아 활약했다. 그는 스스로 예쁜 줄 아는 캐릭터를 사랑스럽게 그려냈고, 함께 호흡을 맞춘 이준영과 연기 앙상블로 이야기를 한층 풍성하게 채웠다.안현정은 유수 코스메틱 브랜드의 광고 모델로도 활동을 펼쳐왔다. 도화지 같은 비주얼과 폭넓은 스펙트럼을 바탕으로 광고계에서 남다른 두각을 드러냈다.이번 전속계약을 계기로 안현정은 새로운 전환점을 맞이했다. 그는 연기 행보에 본격적인 신호탄을 쏘아 올리고, 활동 반경 역시 한층 확장해나갈 것을 예고했다.한편, 써패스이엔티에는 이보영의 남편이자 배우인 지성과 오랜 시간 함께 해온 매니저가 설립한 회사다. 2022년 황희가 전속계약을 체결한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr