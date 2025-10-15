'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스/ 사진=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(K-Pop Demon Hunters) OST가 테일러 스위프트의 신보 공세 속에서도 빌보드 차트에서 밀려났다.14일(현지시간) 빌보드에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌') OSTS '골든'(Golden)은 오는 18일 자 '핫 100' 차트에서 13위를 기록했다. 전주 1위에서 12계단 하락한 성적이다. 해당 차트의 1~12위는 테일러 스위프트의 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸' 수록곡 12곡이 줄세우기 했다.'골든'은 앞서 7주 연속, 통산 8주 1위를 기록한 바 있으며, 이는 K팝 곡으로는 BTS의 '버터'(10주) 다음으로 최장 기록이다. 이번 주를 포함해 16주 연속 차트인 중이며, 다음 주 톱3 재진입 가능성도 점쳐진다.이와 함께, '케데헌' OST에 수록된 8곡은 이번 주에도 '핫 100'에 모두 진입, 14주 연속 단체 차트인을 이어갔다. 헌트릭스 라이벌 그룹 사자보이스의 '소다팝'은 19위, '유어 아이돌'은 21위를 기록했고, 헌트릭스의 '하우 잇스 던'(28위), '왓 잇 사운즈 라이크'(36위), '테이크다운'(40위), 루미와 진우의 듀엣곡 '프리'(41위) 등이 뒤를 이었다.특히 그룹 트와이스 정연·지효·채영이 부른 '테이크다운' 리믹스 버전도 71위에 올랐다.'케데헌' OST 앨범은 '빌보드 200'에서 2위를 유지하며 통산 10주 연속 2위를 기록 중이다.이외에도 트와이스의 '스트래티지'(72위), 캣츠아이 '가브리엘라'(54위), 스트레이 키즈 '카르마'(빌보드 200 47위), 피원하모니 'EX'(빌보드 200 179위) 등 K팝 아티스트들의 차트 성과도 꾸준히 이어지고 있다.한편, 헌트릭스 루미의 실사판 이재는 이날 내한 기자회견에 나서 국내 팬과 스킨십한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr