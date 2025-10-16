이미지 크게보기 사진 =유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'

이미지 크게보기 사진 =유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'

가수 유열이 폐섬유증으로 투병 생활 뒤 기적적으로 건강을 되찾았다고 밝혔다.15일 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'에는 '어디서도 듣지 못한 유열의 간증 | 유열 전도사'라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 유열은 "9년 전 종합검진에서 폐섬유증 가능성이 있다고 했고, 2019년 급성 폐렴으로 입원했는데 조직 검사 결과 폐섬유증이었다"고 회상했다. 그는 "앞으로 5~6년 안에 많이 아파질 텐데 회복되는 약은 없고, 서서히 늦춰주는 약이 있다. 공기 좋은 곳에 있고 꾸준히 운동하면 된다"는 의사의 조언에 심각하게 생각하지 않았다고.하지만 지난해 5월, 독감과 고열로 병원을 다시 찾게 되었고 기흉 진단까지 받았다. 당시 몸무게는 41kg 빠졌다고. 유열은 "보통 사람은 다른 방법으로 낫게 할 수 있는데, 저는 폐가 굳어져 있어서 죽을 수도 있다는 얘기를 들었다. 마취도 할 수 없어서 그대로 시술을 받았는데 이상하게 참아졌다"고 떠올렸다.이어 그는 "담당 주치의가 해외 학회로 자리를 비운 사이 아내에게 연명치료 여부를 물어봤다고 하더라. 그때 저는 완전히 비상상황이었다"고 당시 위기를 전했다. 이 와중에 별세 소식까지 겹치며 더욱 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다.그러나 서울대병원의 수술 권고와 꾸준한 재활 치료 덕분에 유열은 결국 기적적으로 건강을 되찾았다. 그는 "수술 후 부정맥으로 위험했던 순간도 있었지만, 유언장까지 작성했었다. 다행히 지금은 모두 회복했다"고 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr