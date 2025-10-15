'86세' 전원주, 수천만원 호텔 헬스장 20년째..."子 반대했지만 쓰다 죽을 것"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '전원주인공' 캡처

이미지 크게보기

배우 전원주가 고급 헬스장을 20년째 다니는 이유를 밝혔다.14일 전원주의 채널 '전원주인공'에는 "'선우용여도 비싸서 포기한 호텔 회원권 주인공 전원주!'"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 전원주는 건강을 최우선 재산으로 여기는 삶의 철학을 솔직하게 털어놨다. 그는 "내가 건강한 이유 중 하나가 운동을 많이 한다"며 서울 더플라자 호텔 헬스장을 20년째 이용 중이라고 밝혔다.전원주는 "다른 건 아껴도 내 몸에 들어가는 건 절대 아끼지 않는다. 내 최애 재산 1호는 건강이다"고 강조했다.해당 헬스장은 보증금만 수천만 원에 달하는 회원제로 운영되고 있다고. 전원주는 "하루에 몇 만 원대니까 연간 몇 백만 원 정도 낸다며 "그래도 내 몸이 좋아지니까 아깝지 않다"고 웃었다.이어 "아들은 '엄마 가까운 동네 헬스장 가시지'라고 하더라. 속으로 '내 돈으로 내가 가는데 네가 내주냐?'라고 생각했다"며 "자식들이 나보다 더 잘 쓰는데 나도 (내가 번 돈) 쓰다 죽어야 겠다"고 말했다.전원주는 헬스장에서 유산소 운동, 러닝머신, 근력 운동을 빠짐없이 소화하며 86세 나이가 믿기지 않는 체력으로 눈길을 끌었다. 또한 "하체 근육이 중요하다. 동창 모임 가면 다들 지팡이 짚고 나온다"며 최근 살이 빠진 모습이 화제가 된 것에 대해서도 "나는 건강하다"며 인바디 검사 결과도 공개했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr