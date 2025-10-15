넷플릭스

가수 겸 작곡가 이재가 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'를 통해 SM 10년 연습생에서 세계적인 스타로 떠올랐다.15일 오전 서울 CGV용산 아이파크몰에서 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌') 이재 내한 간담회가 진행됐다. 이재는 ‘케데헌'의 OST '골든'(Golden)을 만들고 가창했다.'케데헌'은 넷플릭스 역대 흥행 콘텐츠 1위를 기록하는가 하면, OST까지 국내외 음악 차트를 휩쓸며 돌풍 급 인기를 자랑하고 있다. '골든'은 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 7주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 8주 1위를 차지했다.원로배우 신영균의 손녀이자 SM엔터테인먼트에서 10년간 연습생으로 있었던 이재는 "어린 나이에 연습생 생활을 했다. 떨어지고 거절당하면서 상처받긴 하지만, 성장하기 위해 고생도 하는 것"이라면서 "어떻게 넘어서느냐가 중요한 것 같다. 난 거절당하는 걸 나쁘게 생각하지 않았다. 떨어져도 괜찮다. 또 하면 되지'라는 마음과 그 과정에서 오는 성장이 중요했다"고 고백했다.특히 이재는 좌절의 순간이 올 때면 모친이 자주 했던 '말이 씨가 된다'는 말을 되새겼다고 했다. 그는 "계속 안 된다고 말하면 정말 안 되는 거다. 할 수 있다면서 계속해서 스스로를 설득했다"고 밝혔다.아이돌 가수가 되고 싶었던 이재지만 꿈이 좌절된 이후 작곡가로 전향, '케데헌' OST를 만들면서 세계적인 인기를 얻고 있다.이재는 '골든'의 한국어 가사에 대해 "'케데헌'은 한국 문화를 보여주는 게 가장 중요했다. 나뿐 아니라 모두가 한국어 가사를 넣어야 한다고 했다. 벌스뿐 아니라 후렴에 넣는 게 중요했다. 다들 후렴을 아니까 그게 중요했다. 너무 뿌듯하다. 미국에서 싱어롱 해도 모두가 '영원히 깨질 수 없는'이라고 불러줘서 너무 좋더라. 자랑스럽다"고 말했다.'골든'의 고음도 화제였다. 그는 "메기강 감독님이 처음부터 고음을 넣어달라고 요청했다"면서 "루미가 자신의 목소리가 아닌 상태로 억지로 자신을 몰아넣어 고음을 완성하려는 시도가 와닿아야만 했다. 그 극적 효과를 위해 반드시 고음이 필요했다"고 설명했다.그러면서 "지금 K팝뿐만 아니라 'K'의 모든 게 세계적으로 알려지고 한국 사람으로서 너무 자랑스럽다, 요즘 '아임 코리안'이라고 하면 '오마이갓, 아이러브 K팝, K푸드, K뷰티 등등' 이런 얘기가 많다"라며 "한국이 너무 멋있고, 빠른 시간 안에 이게 잘 돼서 나도 너무 자랑스럽고, 한국분들 열심히 하는 모습이 멋있다"고 애정을 보였다.'케데헌'과 OST는 미국 주요 시상식인 그래미 어워즈와 아카데미(오스카) 후보로 거론되고 있다. 이재는 "상을 너무 받고 싶다"며 "(받으면) 그냥 기절이다, 계속 울 것 같다, 한국어로 소감을 말할 것 같다"고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr