가수 겸 작곡가 이재가 '케데헌' 인기를 실감하고 있다.15일 오전 서울 CGV용산 아이파크몰에서 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 이재 내한 간담회가 진행됐다.이재는 원로배우 신영균의 손녀이자 SM엔터테인먼트에서 10년 간 연습생으로 있었다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’(Golden)을 만들고 가창했다.이재는 이후 레드벨벳, 카드, 엔믹스 등의 곡을 작업하며 K팝 작곡가로 활약했다. 그러다 '케데헌'을 만나 제대로 빛을 봤다. 그는 "아직도 실감이 안 난다. 2개월 전에는 그냥 작곡가였는데, 갑자기 사랑과 관심을 받게 돼 낯설고 신기하면서도 감사하다"고 소감을 밝혔다.'케데헌'은 넷플릭스 역대 흥행 콘텐츠 1위를 기록하는가 하면, OST까지 국내외 음악 차트를 휩쓸며 돌풍 급 인기를 자랑하고 있다. '골든'은 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 7주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 8주 1위를 차지했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr