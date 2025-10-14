홈 연예가화제 에스파 지젤-닝닝, 일본 일정 마치고 귀국 [TV10] 입력 2025.10.14 15:12 수정 2025.10.14 15:12 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 에스파 지젤, 닝닝이 해외 일정을 마치고 14일 오후 김포국제공항을 통해 일본에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 이준호는 '오렌지족' 김다미는 '버스 안내양'…방송가에 부는 복고 열풍, 그 배경은 [TEN스타필드] '배다해♥' 이장원, 결혼 4년 만에 벅찬 소식 알렸다…"경험 아낌없이 전하고파" ('스틸하트') '주가 조작 무혐의' 임창정, 父 국가유공자 였다…대한민국군가합창단 홍보대사 위촉 [공식] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT