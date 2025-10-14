TV텐 바로가기
그룹 에스파 지젤, 닝닝이 해외 일정을 마치고 14일 오후 김포국제공항을 통해 일본에서 입국했다.
에스파 지젤-닝닝, 일본 일정 마치고 귀국 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

