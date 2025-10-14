사진=강원래 SNS

그룹 클론 멤버 강원래가 셀프주유소에서 받은 부당한 대우에 대해 전했다.강원래는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "몇 달 전 시흥의 한 셀프주유소에서는 거절 당했는데 용인의 셀프주유소에선 반겨주셨다. 친절함에 감사드린다"며 말문을 열었다.강원래는 "(시흥 주유소에서) 거절 당시 직원이 '셀프주유소에선 차를 운전하신 분이 직접 기름을 넣어야 된다. 주유소 직원이 넣어주면 안 된다'라고 했다"며 "당시 직원이 '장애인도 예외는 없다. 법이다'라고 했다"고 상황을 설명했다.이어 강원래는 "불법(?)인지 잘 모르지만 용인 주유소에서는 '(제가) 휠체어 장애인이라 주유를 부탁한다'라고 했더니 직원 분께서 직접 주유해 주시고 시원한 생수도 주셨다"고 말했다.강원래는 "셀프주유소 담당자님, 대한민국 모든 주유소에 휠체어 장애인 본인이 직접 넣을 수 있는 셀프주유기로 바꾸는 게 나을까요? 아니면 몇 안 되는 휠체어 장애인을 위한 배려가 나을까요?"라며 S 회사를 저격했다.그러면서 "휠체어를 이용하는 장애인 대신 직원이 주유해 주는 배려가 불법이라 안 된다 하시면 추가 요금이 나와도 괜찮으니 직원이 넣어주시면 감사하겠습니다"라고 일침했다.한편 그룹 클론 출신인 강원래는 2000년 오토바이 운전 중 불법 유턴 차량과 충돌하는 교통사고를 당하며 하반신 마비 판정을 받았다. 당시 여저친구였던 혼성 그룹 콜라 출신 김송은 강원래가 장애인이 됐음에도 그의 곁을 지키다 2003년 결혼했다. 이후 2014년 시험관 시술을 통해 아들을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr